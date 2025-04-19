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ВИДЕО Душепопечитель солдат: Силы обороны – это, в первую очередь, люди

Перевод: Сергей Светлов
Капитан Вельо Каптейн, капеллан Калевского пехотного батальона и пастор прихода Олевисте в Таллинне.
Капитан Вельо Каптейн, капеллан Калевского пехотного батальона и пастор прихода Олевисте в Таллинне. Фото: Ain Liiva

Священник Вельйо Каптейн, который в повседневной жизни является пастором таллиннского прихода Олевисте, делит свое время между церковью, семьей и Силами обороны, внося вклад как в гражданскую, так и в военную жизнь. В Калевском пехотном батальоне капитан Каптейн исполняет обязанности капеллана, оказывая духовную поддержку всем желающим.

Капелланская служба в эстонских Силах обороны - отнюдь не новое явление. Капитан Каптейн был одним из первых, кто начал заниматься этим в 1997 году - сначала в составе действующей службы в отдельном пехотном батальоне в Пярну и в боевой школе Сил обороны, а позже уже как резервист - в Калевском пехотном батальоне. «Я был третьим капелланом, кто начал служить в этой структуре», - вспоминает он.

По словам капеллана, вместе со всеми другими направлениями в армии значительный прогресс достигнут и в развитии капелланской службы. Он сравнивает это с подготовкой профессиональных военных: до 2000 года среди офицеров можно было встретить людей, прошедших обучение в разных странах - Германии, Финляндии, Швеции, а также с прошлым в советской армии. Сегодня ситуация кардинально изменилась.

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