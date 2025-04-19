ВИДЕО Душепопечитель солдат: Силы обороны – это, в первую очередь, люди

Священник Вельйо Каптейн, который в повседневной жизни является пастором таллиннского прихода Олевисте, делит свое время между церковью, семьей и Силами обороны, внося вклад как в гражданскую, так и в военную жизнь. В Калевском пехотном батальоне капитан Каптейн исполняет обязанности капеллана, оказывая духовную поддержку всем желающим.
Капелланская служба в эстонских Силах обороны - отнюдь не новое явление. Капитан Каптейн был одним из первых, кто начал заниматься этим в 1997 году - сначала в составе действующей службы в отдельном пехотном батальоне в Пярну и в боевой школе Сил обороны, а позже уже как резервист - в Калевском пехотном батальоне. «Я был третьим капелланом, кто начал служить в этой структуре», - вспоминает он.