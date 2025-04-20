В новом эпизоде подкаста «Мягко говоря» ведущие Анита и Ева побеседовали с докторантом Таллиннского университета, исследователем Яном Асадчим о том, почему сегодня буквально все - от мала до велика - не могут оторваться от своих телефонов.
Ян Асадчий - междисциплинарный исследователь и докторант лаборатории CUDAN Open Lab Таллиннского университета. Он работает на стыке информатики и гуманитарных наук, используя вычислительные методы для изучения цифровой культуры и самопрезентации пользователей в социальных сетях.
Ева: Помимо того, что мы все зависимы от социальных сетей, так нами еще и легко манипулировать, ведь существуют так называемые эхо-камеры (англ. echo chamber). Расскажи подробнее, что это такое и почему мы, потребляя контент в социальных сетях, сталкиваемся с гомогенизацией информации (когда вся информация начинает становиться одинаковой, похожей по содержанию, стилю и подаче)?
Ян: Эффект эхо-камеры - или информационного пузыря - действительно интересный. Такое существовало и до появления социальных сетей. Например, если дома у вас, ваших родителей, а также бабушек и дедушек одно мнение по какому-то вопросу. И это мнение никогда не поддается оспариванию. В этом случае поменять точку зрения людей очень трудно.
Просто в случае с соцсетями этот процесс нагляднее: как мы уже говорили, мы каждый день какое-то количество часов проводим там, взаимодействуя с контентом.
Механизмом для образования эхо-камер является, например, алгоритмические предложения и предсказания. Пример: вам нравятся котики, вы ищете посты с котиками, ставите им лайки. Когда вы начинаете взаимодействовать с контентом, алгоритм быстро понимает, какие темы вам нравятся, и дальше предлагает их все больше. Это и создает так называемую эхо-камеру.
Ева: Можно ли как-то поменять свою повестку в социальных сетях, не удаляя свой аккаунт?
Ян: Сделать это очень трудно. Потому что обмануть алгоритм, который следил за вами восемь лет подряд, сложно. Он знает, что вам нравится.
В этом выпуске мы также обсуждаем:
- как изменилась культура соцсетей;
- как работают алгоритмы социальных сетей и почему платформы продвигают пользователей по принципу «чем больше контента, тем лучше», а не поощряют тех, кто создает что-то уникальное;
- кто получает больше внимания в Tinder;
- правда ли, что мы движемся к «мертвому интернету».
О подкасте
«Мягко говоря» - подкаст, где ведущие Анита Авакова и Ева Ойжинская обсуждают современные социальные и культурные явления. Мы говорим о том, что вызывает вопросы и споры между поколениями, размышляем о переменах, с которыми сталкивается общество, и исследуем, как эти процессы проявляются в Эстонии. Это разговор о том, что формирует нашу реальность здесь и сейчас, с желанием лучше понять друг друга и мир вокруг.
Название «Мягко говоря» - важный элемент идентичности подкаста. Оно символизирует мягкость и гибкость, которые необходимы в сложных обсуждениях. С одной стороны, это ироничная отсылка к традиционным представлениям о женственности. С другой - напоминание о том, что мягкость вовсе не исключает уверенности и смелости. Здесь говорят о важном: о сложностях, которые нас окружают, но говорят так, чтобы провоцировать размышления, а не конфликты.
Ведущие подкаста благодарят исполнителя Dog in a Shirt за разрешение на использование в подкасте произведения под названием Coffee for dinner.