Мужчина, изнасиловавший студентку в ночном клубе на пароме, признан виновным финским судом

Круиз для студентов, организованный в начале 2019 года на пароме Baltic Princess между Турку и Стокгольмом, обернулся трагедией для одной студентки - ее изнасиловали. Судебное разбирательство затянулось, и только недавно мужчина был признан виновным.
Как сообщает Iltalehti, изнасилование, совершенное на танцполе ночного клуба парома, вызвало у девушки психологическую травму, из-за которой она не смогла вовремя окончить учебу и приступить к работе. Согласно решению Хельсинкского апелляционного суда, на тот момент 21-летний мужчина обязан выплатить пострадавшей более 55 000 евро.