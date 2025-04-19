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Мужчина, изнасиловавший студентку в ночном клубе на пароме, признан виновным финским судом

Перевод: Сергей Светлов
Паром Baltic Princess. Иллюстративное фото.
Паром Baltic Princess. Иллюстративное фото. Фото: Marko Stampehl / Tallink Grupp

Круиз для студентов, организованный в начале 2019 года на пароме Baltic Princess между Турку и Стокгольмом, обернулся трагедией для одной студентки - ее изнасиловали. Судебное разбирательство затянулось, и только недавно мужчина был признан виновным.

Как сообщает Iltalehti, изнасилование, совершенное на танцполе ночного клуба парома, вызвало у девушки психологическую травму, из-за которой она не смогла вовремя окончить учебу и приступить к работе. Согласно решению Хельсинкского апелляционного суда, на тот момент 21-летний мужчина обязан выплатить пострадавшей более 55 000 евро.

До инцидента студентка не была знакома с мужчиной - они впервые встретились накануне вечером на шведском столе, где пьяный молодой человек подошел к ней и попытался завязать разговор.

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