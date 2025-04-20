Фото Новые акции протеста против Трампа прошли по всей Америке

Демонстрации, известные как «50501» (50 протестов, 50 штатов, одно движение), были приурочены к 250-й годовщине начала войны за независимость США.

Около Белого дома и дилерских центров Tesla, а также в центре многих городов протестующие выражали недовольство по различным поводам. Многие из них требовали вернуть Килмара Абрего Гарсию, который был ошибочно депортирован в Сальвадор.

Политические протесты становятся все более распространенными в США, а демонстрации «Руки прочь» в начале апреля собрали огромные толпы, в то время как опросы показывают, что популярность Трампа падает.

Протестующая около Белого дома с плакатом «Депортируйте Трампа в Сальвадор». Фото: Getty Images

Протесты в субботу были направлены против ряда инициатив Трампа, в том числе против работы Департамента эффективности правительства (Doge), который после его избрания возглавил миллиардер Илон Маск. Департамент занимается сокращением рабочих мест в государественном аппарате и других расходов.

Один из протестующих Джихад Элгенди рассказал CNN, что присоединился к протесту у Белого дома, чтобы осудить депортацию Абрего Гарсии. Он считает, что Трамп «может легко оказать давление на Сальвадор, чтобы вернуть его».

Демонстрация в Нью-Йорке. Фото: Reuters

Многие демонстранты в этот раз несли плакаты «Нет королям», отсылавшие к годовщине начала революции в стране против английского правления.