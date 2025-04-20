Галерея Переход от тьмы к свету: в Таллинне зажгли огонь надежды

Вчера поздно вечером в Таллинне в Римско-католической церкви праздновали Пасху - переход от тьмы к свету.
Во время пасхального бдения, прошедшего в субботу вечером, христиане вспоминали Воскресение Иисуса Христа. В эту ночь верующие собираются, чтобы бодрствовать во славу Господа, участвовать в мессе, а также зажечь пасхальный огонь и свечу.
Папа римский: Пасха озаряет ночь истории светом надежды
Папа римский Франциск в своей проповеди, приуроченной к Всенощному пасхальному бдению, призвал беречь и укреплять веру, которая должна быть смиренной и лишенной всякого триумфализма. Проповедь от лица папы в соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 19 апреля, прочитал кардинал Джованни Баттиста Ре, пишет DW.
По словам понтифика, «жить Пасхой - значит стать глашатаями надежды в мире, где еще свирепствуют ветры смерти». «Наша жизнь может стать свидетельством надежды для тех, кто утратил веру, сбился с пути, склонился под бременем жизни; кто одинок и замкнут в своей боли, кто угнетен и беден, кто страдает от войн; для униженных женщин, нерожденных и пострадавших от насилия детей, для жертв войны», - сказал папа.
Сам Франциск, который продолжает реабилитацию после болезни, отсутствовал на службе, однако за несколько часов до празднования совершил краткий визит в собор Святого Петра, чтобы помолиться и поприветствовать собравшихся верующих. В соборе и на площади снаружи, по данным портала Vatikan News, собрались более пяти тысяч человек.