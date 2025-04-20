«Это театр для одного зрителя – Дональда Трампа». Что говорят о «пасхальном перемирии» Путина

«Заявить о перемирии первыми и продемонстрировать готовность к мирной инициативе — это в первую очередь работа на внешнюю аудиторию. Особенно на фоне продолжающихся консультаций с зарубежными странами», — пишет «Рыбарь». А телеграм-канал «Два майора» призвал воюющих в Украине российских военнослужащих «неукоснительно соблюдать задачи перемирия»: «Именно вы определяете сегодня политическую повестку России на международной арене».

Канал «Архангел спецназа» при этом ожидает, что ВСУ «продолжат удары и атаки», поэтому «скорее всего, перемирие не продлится эти два дня». Зеленский в свою очередь обвиняет в продолжении боевых действий Россию.

«Фиксируем реальную ситуацию по всем направлениям. Курщина и Белгородская область — на эту территорию пасхальные заявления Путина не распространились. Боевые действия продолжаются, российские удары продолжаются», — заявил президент Украины в телеграме в ночь на субботу.

«На части направлений на фронте продолжает звучать российская артиллерия, а не обещание тишины от российского руководителя. Применяются русские дроны. На части направлений потише», — признавал Зеленский, не уточняя, где снизилась интенсивность боевых действий.

Еще раньше он заявил, что «Украина будет действовать зеркально»: «Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». А глава МИД Украины Андрей Сибига напомнил, что Киев согласился на предложение США о безоговорочном прекращении огня еще 11 марта на переговорах в Саудовской Аравии.