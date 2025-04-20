Сводка полиции: десятки пьяных водителей и плохой день для велосипедистов

Вчера, 19 апреля, в 7:00 в поселке Лоо в волости Йыэляхтме в Харьюмаа 25-летний мужчина ехал на велосипеде, потерял равновесие при торможении и упал. Велосипедист был доставлен в больницу.

В 11:45 в Таллинне у дома на улице Вольта, 1 упал 55-летний велосипедист. Он был доставлен в больницу.

В 14:11 в деревне Ляпи в волости Тапа в Ляэне-Вирумаа 42-летний мужчина ехал на мопеде по гравийной дороге и упал. Водитель мопеда был доставлен в больницу.

В 18:40 на Ярвевана-теэ в Таллинне в районе улицы Луйте, 45 столкнулись автомобиль Hyundai I20, которым управлял 59-летний мужчина, и автомобиль Volkswagen Passat, которым управляла 46-летняя женщина. Водитель Hyundai был доставлен в больницу для проверки состояния здоровья.

В 19:13 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП на улице Раудтеэ в Пайде, где 42-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения ехал на велосипеде и врезался в столб. Велосипедиста доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 19:57 у дома на улице Кальда, 1 в поселке Пеэтри в волости Ярва в Ярвамаа 42-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на электросамокате и упал. Он был доставлен в больницу.