Кремль хочет гарантий от ушедших фирм при их возврате в РФ

Иностранным предпринимателям придется брать на себя финансовые обязательства и предоставлять Москве «иные гарантии», что они снова не покинут рынок РФ, следует из документа по итогам заседания «Российского союза промышленников и предпринимателей».

При этом власти РФ утверждают, что будут в первую очередь обеспечивать защиту интересов «российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций».

Кроме того, планируется создать перечень иностранных лиц, которые после 24 февраля 2022 года свернули предпринимательскую деятельность в РФ. В список включат информацию об условиях ухода из РФ, бенефициарах и акционерах соответствующих компаний.

Bloomberg: Минфин РФ разработал предварительные требования

Как отмечало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в России, Минфин РФ разработал предварительные требования к западным компаниям - их хотят обязать согласиться на передачу технологий. Среди других условий - локализация в России части производственных процессов.