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Кремль хочет гарантий от ушедших фирм при их возврате в РФ

14 марта 2022 года компания McDonald's приостановила свою деятельность в России на неопределённый срок; 16 мая 2022 года было объявлено о полном уходе компании из России. С 12 июня 2022 года в бывших помещениях McDonald's начали открываться рестораны новой российской сети - «Вкусно - и точка».
14 марта 2022 года компания McDonald's приостановила свою деятельность в России на неопределённый срок; 16 мая 2022 года было объявлено о полном уходе компании из России. С 12 июня 2022 года в бывших помещениях McDonald's начали открываться рестораны новой российской сети - «Вкусно - и точка». Фото: Robert V Schwemmer / Shutterstock

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить порядок обратного выкупа иностранными инвесторами акций западных компаний, которые ушли из России после начала войны в Украине. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля, пишет DW.

Иностранным предпринимателям придется брать на себя финансовые обязательства и предоставлять Москве «иные гарантии», что они снова не покинут рынок РФ, следует из документа по итогам заседания «Российского союза промышленников и предпринимателей».

При этом власти РФ утверждают, что будут в первую очередь обеспечивать защиту интересов «российских граждан и юридических лиц, являющихся владельцами этих акций».

Кроме того, планируется создать перечень иностранных лиц, которые после 24 февраля 2022 года свернули предпринимательскую деятельность в РФ. В список включат информацию об условиях ухода из РФ, бенефициарах и акционерах соответствующих компаний.

Bloomberg: Минфин РФ разработал предварительные требования

Как отмечало агентство Bloomberg со ссылкой на два источника в России, Минфин РФ разработал предварительные требования к западным компаниям - их хотят обязать согласиться на передачу технологий. Среди других условий - локализация в России части производственных процессов.

Ранее, 18 апреля, издание Politico сообщило, что Москва пытается добиться от США разрешения на возобновление полетов российских авиакомпаний в рамках возможного соглашения о прекращении огня в войне против Украины, но ЕС не соглашается открыть небо для российских перевозчиков.

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