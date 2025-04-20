Райнер Сакс Путин объявил собственное перемирие

Президент России объявил о «пасхальном перемирии», которое должно продлиться с 19 апреля с 18:00 до вечера 21 апреля. Президент Украины ответил, что его страна действует зеркально по отношению к российской армии, то есть, прекратит огонь, если противник поступит так же, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент России объявил о «пасхальном перемирии», которое должно начаться 19 апреля в 18:00 и продлиться до вечера 21 апреля. Президент Украины в ответ заявил, что они полностью повторяют действия российской армии, то есть, прекратят огонь, если это сделает противник. Согласно имеющейся на данный момент информации, с вечера вчерашнего дня активность российских войск снизилась, однако полностью перестрелка пока не прекращена. Нет также данных о новых атаках с применением иранских дронов или ракет.
Эту информационную операцию президента России можно рассматривать прежде всего как частичный ответ на требования последних дней со стороны США выдвинуть предложения по перемирию. Цель заключается в том, чтобы ввести в заблуждение президента США и его администрацию.
Президент России создает впечатление, будто готов к перемирию, но при этом хочет продолжить торг по разным условиям. Поэтому президент Украины в своем ответе тут же предложил продлить перемирие сразу на месяц, как предлагают США. Россия прежде всего хочет не допустить, чтобы президент США действительно решил прекратить переговоры. Одновременно расчет строится на том, что коль скоро, по мнению российских руководителей, президент США зачастую доверяет предоставляемым Россией сведениям, есть возможность обвинять Украину в нарушениях перемирия.
Президент России уже использовал одностороннее объявление перемирия в январе 2023 года. Как и тогда, в этот раз не планируется придерживаться условия перемирия, хотя интенсивность атак, вероятно, на время снизится.
На следующей неделе, согласно появившейся в СМИ информации, запланированы встречи в Лондоне для заключения перемирия на основе американских предложений. Россия, очевидно, использует свое одностороннее сообщение о перемирии также для того, чтобы добиться отмены первоначальных целей лондонских переговоров.
В последние дни в СМИ появилась информация о том, что Россия пытается получить в распоряжение свою авиабазу в Индонезии. Вряд ли у России есть далеко идущие планы в этом регионе, и вряд ли цель заключается в размещении там крупных воинских подразделений. Даже если когда-либо дойдет до того, что российская авиация начнет арендовать какой-то аэродром в Индонезии, она не сможет добиться ничего, кроме визуального эффекта присутствия.
Для России важнее всего то, что такая новость появилась в СМИ, да и то, скорее, с целью потешить собственное самолюбие. Вся эта кампания направлена на то, чтобы сместить фокус внимания США, раздразнить союзников США в регионе, а также показать Китаю, что их глобальные возможности по-прежнему обширнее, чем у КНР.
Вчера состоялся новый обмен военнопленными и домой вернулись 277 украинских бойцов, находившихся в плену в России. Интересно, что, согласно некоторым появившимся в СМИ сообщениям, процесс координировали Объединенные Арабские Эмираты, то есть, речь не идет о результате переговоров о перемирии при посредничестве США. Кроме того, Украина сообщает, что ей удалось освободить 31 человека, не отдавая никого взамен. До сих пор в СМИ не было достоверной информации, объясняющей истинные причины такого решения.
Обстановка на фронте
Согласно опубликованной вчера статистике украинского Генштаба, снижения количества атак российской армии пока не отмечено. И в последние недели бывали дни спокойнее, чем вчера. Тактическая авиация и артиллерия российской армии действовали очень активно.
На направлении Курск/Сумы/Белгород российские войска вчера продолжили активные наступления. Президент Украины вчера днём после доклада главнокомандующего ВСУ генерала Сырского сообщил, что украинские войска продвинулись вперёд на территории Белгородской области России.
Это заявление украинского президента, в первую очередь, направлено на то, чтобы привлечь внимание российского военного командования к операции в этом регионе. Существенных изменений на линии фронта не произошло.
На Харьковском направлении продолжались позиционные бои.
На Купянском и Лиманском направлениях российская армия вела наступательные действия, но существенных успехов не добилась.
На Северском направлении продолжаются позиционные бои.
В районе Часова Яра российские подразделения действовали чуть активнее обычного, но безрезультатно.
Интенсивные бои идут в Торецке и его окрестностях, но они ограничиваются действиями в "серой зоне".
На Покровском направлении продолжается наступление российской армии. Одновременно ВСУ проводят контратаки.
К юго-западу от Донецка вчера атак российских войск было несколько больше обычного. Существенных изменений положения сторон на линии фронта нет.
На южном фронте предприняты единичные попытки атак в направления населенного пункта Орехов, в остальном российские подразделения не проявляли активности.