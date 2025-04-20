На следующей неделе, согласно появившейся в СМИ информации, запланированы встречи в Лондоне для заключения перемирия на основе американских предложений. Россия, очевидно, использует свое одностороннее сообщение о перемирии также для того, чтобы добиться отмены первоначальных целей лондонских переговоров.

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что Россия пытается получить в распоряжение свою авиабазу в Индонезии. Вряд ли у России есть далеко идущие планы в этом регионе, и вряд ли цель заключается в размещении там крупных воинских подразделений. Даже если когда-либо дойдет до того, что российская авиация начнет арендовать какой-то аэродром в Индонезии, она не сможет добиться ничего, кроме визуального эффекта присутствия.

Для России важнее всего то, что такая новость появилась в СМИ, да и то, скорее, с целью потешить собственное самолюбие. Вся эта кампания направлена на то, чтобы сместить фокус внимания США, раздразнить союзников США в регионе, а также показать Китаю, что их глобальные возможности по-прежнему обширнее, чем у КНР.