Фото Такая экономия? Пассажира удивило состояние утреннего поезда Нарва-Таллинн

В редакцию Rus.Postimees обратился пассажир Elron, по словам которого, его удивило, что отправлявшийся из Нарвы утренний поезд был полон мусора.

«С вечера поезд не убирают. Мусорки полные, туалет грязный. Экономия или поезд в Нарве больше не убирают?» - подписал читатель присланную в редакцию фотографию.

Руководитель по маркетингу AS Eesti Liinirongid Марийс Адамберг сообщила, что на конечной станции (кроме Тарту) сотрудники компании всегда убирают поезда.