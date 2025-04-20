Если еще в марте казалось, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) есть смысл приостановить снижение процентных ставок, то последующее падение цен на энергоносители и турбулентность в торговой политике указывают на целесообразность дальнейшего снижения ставок еще на 0,25 процентного пункта, пишет в своем комментарии президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.
По словам Мадиса Мюллера, в ближайшей перспективе экономический рост еврозоны выглядит менее обнадеживающим, чем предполагали ранее, но по крайней мере до тех пор, пока Европейский союз сам не введет дополнительные пошлины на американские товары, давление на рост цен останется слабее.