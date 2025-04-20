По словам Мадиса Мюллера, в ближайшей перспективе экономический рост еврозоны выглядит менее обнадеживающим, чем предполагали ранее, но по крайней мере до тех пор, пока Европейский союз сам не введет дополнительные пошлины на американские товары, давление на рост цен останется слабее.

«Редко, когда в экономической политике за шесть недель происходит столько событий, сколько мы увидели в этот раз в промежутке между двумя решениями Европейского центрального банка по ставкам. За это время в США были введены общие пошлины на все импортные товары, установлены дополнительные тарифы по конкретным странам, неожиданно отложено их вступление в силу, а также обострилась торговая война между США и Китаем», - отмечает Мюллер.