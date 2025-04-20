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Глава Банка Эстонии: экономику еврозоны ждут непростые времена (1)

Мадис Мюллер.
Мадис Мюллер. Фото: Madis Veltman

Если еще в марте казалось, что Европейскому центральному банку (ЕЦБ) есть смысл приостановить снижение процентных ставок, то последующее падение цен на энергоносители и турбулентность в торговой политике указывают на целесообразность дальнейшего снижения ставок еще на 0,25 процентного пункта, пишет в своем комментарии президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

По словам Мадиса Мюллера, в ближайшей перспективе экономический рост еврозоны выглядит менее обнадеживающим, чем предполагали ранее, но по крайней мере до тех пор, пока Европейский союз сам не введет дополнительные пошлины на американские товары, давление на рост цен останется слабее.

«Редко, когда в экономической политике за шесть недель происходит столько событий, сколько мы увидели в этот раз в промежутке между двумя решениями Европейского центрального банка по ставкам. За это время в США были введены общие пошлины на все импортные товары, установлены дополнительные тарифы по конкретным странам, неожиданно отложено их вступление в силу, а также обострилась торговая война между США и Китаем», - отмечает Мюллер.

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