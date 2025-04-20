Круизный сезон начинается: столицу посетят 115 лайнеров и тысячи туристов

Круизный сезон Таллиннского порта (AS Tallinna Sadam) начинается в воскресенье с Сааремаа, куда прибудет первый лайнер этого сезона - Le Champlain.
На борту судна - 163 пассажира, в основном из Франции и США. Le Champlain прибудет на Сааремаа из Риги и вечером отправится дальше в Хельсинки. Таллиннский порт Ванасадам лайнер посетит во вторник.
Круизное судно Le Champlain принадлежит французскому оператору роскошных круизов Ponant и является одной из их новинок. Построенный в 2018 году лайнер длиной 131 метр вмещает до 184 пассажиров.
Таллиннский порт сообщил в пресс-релизе, что Le Champlain был построен с особым вниманием к экологичности и устойчивому развитию.
На борту есть ресторан, бассейн, спа, обсерватория и салон Blue Eye, откуда можно наблюдать за тем, что происходит под водой.
Туристическая фирма Estonian Holidays предлагает пассажирам Le Champlain экскурсии к мельницам Англа, церкви Карья, кратеру Каали и замку Курессааре.
У гостей останется время и для самостоятельной прогулки по Курессааре.
Кроме того, желающие смогут увидеть фольклорное представление в музее-усадьбе Михкли или посетить пивоварню Pöide.
На этот сезон круизные компании забронировали шесть заходов судов в порт Сааремаа: следующий визит состоится 21 июня, а последний - 15 сентября.
Круизный сезон в порту Ванасадам в Таллиннн продлится с 22 апреля по 12 октября, а в декабре запланирован один зимний круиз. В общей сложности в столице ожидается 115 заходов круизных лайнеров.
Самый насыщенный день сезона - 14 мая, когда в порту одновременно будут стоять пять круизных судов, на борту которых в Таллинн прибудет более восьми тысяч туристов.
Двенадцать раз суда останутся в Таллинне на два дня, а в 34 случаях - до полуночи или раннего утра, что даст путешественникам дополнительное время на знакомство не только со Старым городом и центром Таллинна, но и с другими достопримечательностями Эстонии за пределами столицы.