Круизный сезон начинается: столицу посетят 115 лайнеров и тысячи туристов

На борту судна - 163 пассажира, в основном из Франции и США. Le Champlain прибудет на Сааремаа из Риги и вечером отправится дальше в Хельсинки. Таллиннский порт Ванасадам лайнер посетит во вторник.

Круизное судно Le Champlain принадлежит французскому оператору роскошных круизов Ponant и является одной из их новинок. Построенный в 2018 году лайнер длиной 131 метр вмещает до 184 пассажиров.

Таллиннский порт сообщил в пресс-релизе, что Le Champlain был построен с особым вниманием к экологичности и устойчивому развитию.

На борту есть ресторан, бассейн, спа, обсерватория и салон Blue Eye, откуда можно наблюдать за тем, что происходит под водой.

Туристическая фирма Estonian Holidays предлагает пассажирам Le Champlain экскурсии к мельницам Англа, церкви Карья, кратеру Каали и замку Курессааре.

У гостей останется время и для самостоятельной прогулки по Курессааре.

Кроме того, желающие смогут увидеть фольклорное представление в музее-усадьбе Михкли или посетить пивоварню Pöide.

На этот сезон круизные компании забронировали шесть заходов судов в порт Сааремаа: следующий визит состоится 21 июня, а последний - 15 сентября.

Круизный сезон в порту Ванасадам в Таллиннн продлится с 22 апреля по 12 октября, а в декабре запланирован один зимний круиз. В общей сложности в столице ожидается 115 заходов круизных лайнеров.

Самый насыщенный день сезона - 14 мая, когда в порту одновременно будут стоять пять круизных судов, на борту которых в Таллинн прибудет более восьми тысяч туристов.