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Британский эксперт: Германия должна готовиться к войне в 2027 году

Немецкий танк Leopard 2 A6.
Немецкий танк Leopard 2 A6. Фото: BBC News

Военный эксперт Эд Арнольд из Великобритании считает, что конфликт между НАТО и Россией может начаться уже в 2027 году. Он призвал Германию срочно перевооружаться и снабжать оружием союзников в Европе.

Масштабный план перевооружения бундесвера нельзя затягивать на десятилетия, нужно готовиться к войне с Россией уже в 2027 году.

С такой оценкой в интервью немецкому агентству dpa, опубликованному в воскресенье, 20 апреля, выступил Эд Арнольд - старший научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI).

Эксперт: Германия должна вооружить Европу

По его мнению, страны НАТО могут оказаться втянутыми в военный конфликт с Россией в течение двух лет.

Скорее всего, это произойдет в Сувалкском коридоре, но очаг может возникнуть и в других местах, предупредил Арнольд.

Поэтому, считает он, сейчас бундесвер должен в первую очередь наращивать арсенал тяжелой военной техники: танков Leopard 2 A8, дальнобойных крылатых ракет TAURUS, бронемашин Boxer, зенитных ракет IRIS-T и установок Gepard.

По словам Арнольда, Германия могла бы «значительно увеличить» их производство так, чтобы снабжать и бундесвер, и союзников в Европе.

Одновременно эксперт призвал Берлин заново оценить решения о закупке американских истребителей F-35 и систем ПВО Patriot с учетом политических изменений в США.

Арнольд: «Не всегда нужно иметь лучшее»

Как отметил при этом аналитик, война в Украине доказала, что не всегда важно иметь самую передовую технику.

«Украина показывает, что не всегда нужно иметь лучшее. Просто нужно быть немного лучше противника», - сказал Арнольд.

В качестве примера он привел беспилотники.

«Изменение методов ведения войны означает, что беспилотники используются на самом низовом уровне», - сказал он, отметив, что дроны стали «вездесущи на поле боя».

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