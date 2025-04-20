«По утрам в темноте меня охватывал страх». Украинские школьники делятся воспоминаниями о войне и связанными с Эстонией планами на будущее

Ученицы третьего класса Синдиской гимназии Мария Хузиенко (слева) и Ева Савка говорят по-эстонски настолько хорошо, что те, кто не знает девочек, думают, что они эстонки.

24 февраля 2022 года стал переломным моментом в жизни миллионов людей - именно в этот день Россия начала полномасштабную войну против Украины. Это вынудило многих покинуть свои дома и искать более безопасное место - как на родине, так и за ее пределами, в соседних государствах.