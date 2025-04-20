«По утрам в темноте меня охватывал страх». Украинские школьники делятся воспоминаниями о войне и связанными с Эстонией планами на будущее

24 февраля 2022 года стал переломным моментом в жизни миллионов людей - именно в этот день Россия начала полномасштабную войну против Украины. Это вынудило многих покинуть свои дома и искать более безопасное место - как на родине, так и за ее пределами, в соседних государствах.
В Эстонию приехали десятки тысяч украинцев, в том числе дети школьного возраста, которым пришлось начинать здесь совершенно новую жизнь - в чужой языковой и культурной среде. Однако многие из них хорошо адаптировались, говорят по-эстонски и хотят связать свое будущее с Эстонией.