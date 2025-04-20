Инопланетный язык: если мы встретим инопланетян, сможем ли мы с ними разговаривать?

Это перевод статьи BBC Future. Оригинал опубликован в 2023 году.

«Мы знаем, где искать. Мы знаем, как именно это нужно делать», — говорила в 2015 году главный научный сотрудник НАСА Эллен Стофан, предсказывавшая, что инопланетную жизнь мы сможем обнаружить уже в ближайшие 10 лет.

10 лет спустя этого всё ещё не произошло, однако исследователи уверены, что вот-вот найдут свидетельства того, что внеземная жизнь вполне может существовать на далеких планетах.

И хотя окончательных доказательств этой теории пока нет, некоторые ученые говорят, что к такому варианту развития событий как минимум нужно быть готовыми.

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Что если жизнь на другой планете мы всё-таки обнаружим? Если она окажется разумной, как же мы сможем общаться с нашими соседями по космосу? Ученые уже начинают задаваться вопросами о том, каким может быть язык инопланетян и можно ли надеяться, что наши виды когда-нибудь поймут друг друга.