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Цахкна предупреждает: если Орбан скажет «нет» – расплачиваться придется всем нам

Маргус Цахкна.
Маргус Цахкна. Фото: AP / Scanpix

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза. Это ставит под угрозу возможность сохранить замороженные активы Центробанка России.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупреждает, что такая ситуация может привести к дополнительным обязательствам ЕС и стран «большой семерки» на миллиарды евро, сообщает Financial Times.

«Если эти активы будут разблокированы, исчезнет обеспечение кредита, который Европейский союз и страны G7 предоставили Украине», – сказал Цахкна в интервью изданию.

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