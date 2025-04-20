Цахкна предупреждает: если Орбан скажет «нет» – расплачиваться придется всем нам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь угрожает заблокировать продление санкций Евросоюза. Это ставит под угрозу возможность сохранить замороженные активы Центробанка России.
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупреждает, что такая ситуация может привести к дополнительным обязательствам ЕС и стран «большой семерки» на миллиарды евро, сообщает Financial Times.
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