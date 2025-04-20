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NEW SCIENTIST Хватит говорить об «упадке интеллекта»: дети нового поколения не менее умны

Перевод: Валерия Ермакова
Иконка TikTok в смартфоне. Фото иллюстративное.
Иконка TikTok в смартфоне. Фото иллюстративное. Фото: Unsplash

Писатель Джордж Оруэлл однажды сказал, что каждое новое поколение « считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее». В наши дни часть этого наблюдения кажется особенно актуальной, поскольку мы постоянно сталкиваемся с тревогами по поводу того, как современные технологии якобы разрушают умы и когнитивные способности детей и молодежи. Так ли это на самом деле или нет?

На протяжении десятилетий ученые наблюдали так называемый эффект Флинна - явление, при котором каждое новое поколение демонстрирует все более высокие результаты в тестах на интеллект по сравнению с предыдущим. Однако в последние годы этот эффект, по всей видимости, начал ослабевать. Некоторые расценивают это как доказательство вредного влияния современных технологий - смартфонов и увеличенного экранного времени - на когнитивные способности молодежи.

Тем не менее, делать поспешные выводы не стоит. Существуют и другие, гораздо более обнадеживающие объяснения происходящего.

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