NEW SCIENTIST Хватит говорить об «упадке интеллекта»: дети нового поколения не менее умны

Писатель Джордж Оруэлл однажды сказал, что каждое новое поколение « считает себя более умным, чем предыдущее, и более мудрым, чем последующее». В наши дни часть этого наблюдения кажется особенно актуальной, поскольку мы постоянно сталкиваемся с тревогами по поводу того, как современные технологии якобы разрушают умы и когнитивные способности детей и молодежи. Так ли это на самом деле или нет?