Поздравляем! Жительница Эстонии отметила столетие

Что касается новостей, то пожилая дама сказала, что самыми важными для нее являются утренние новости - тогда она знает, стоит ли вставать с постели или нет.

Эльза Реэди родилась в России, в эстонской общине, но переехала в Эстонию после окончания войны. Она долгое время жила в деревне Ярвере и оставалась в своем доме до 94 лет. До выхода на пенсию работала в лесном хозяйстве в Выру, где следила за въезжающими и выезжающими из автопарка машинами.

Наслаждаясь пенсией дома, Эльза больше всего любила ухаживать за своим домашним садом и украшать двор цветами. Осенью она заботилась о том, чтобы в подвале не было недостатка в консервированных продуктах и соках.