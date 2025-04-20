Пасхальное перемирие Путина: повод для скептицизма или шанс на мир?

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В субботу президент Владимир Путин объявил в Украине одностороннее пасхальное перемирие до полуночи воскресенья, заявив, что действует из «гуманитарных» соображений.

После более трех лет войны подобное заявление было воспринято в Украине скептически.

Утром в Пасхальное воскресенье, 20 апреля, президент Украины Владимир Зеленский написал в социальных сетях, что «российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но местами не оставляет отдельных попыток продвигаться и наносить потери Украине».

Министерство обороны России придерживается иной точки зрения.

В своем заявлении оно сообщило, что «все российские войска в зоне проведения специальной военной операции с 18:00 по московскому времени 19 апреля строго соблюдают режим прекращения огня и удерживают занимаемые позиции».

Российские военные также обвинили Украину в нарушении режима прекращения огня.

Можно ли считать российское прекращение огня на Пасху просто пиар-ходом Владимира Путина? Или это реальный шаг к прекращению войны?

Скептики считают, что цель 30-часового перемирия - не столько достижение мира, сколько поддержание хороших отношений с Белым домом. После возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет Путин занят попытками восстановить отношения с Вашингтоном и проложить путь к новой эре сотрудничества.