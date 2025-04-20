Пентагон объявил о ротации около 6000 солдат США в Восточной Европе

Министерство обороны США объявило о плановой ротации этим летом примерно 6000 американских солдат, проходящих службу в странах Восточной Европы.

Такое сообщение ведомства опубликовано в пятницу, 18 апреля.

Согласно этим данным, 3-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии заменит в Европе 1-ю бронетанковую бригаду 3-й пехотной дивизии.

Несколько бойцов последней погибли недавно в Литве во время учений.

Кроме того, 1-я бронетанковая бригада 1-й пехотной дивизии армии США заменит в Европе 3-ю бронетанковую бригаду 1-й бронетанковой дивизии.

Ротация коснется около 6000 солдат

Как пишет американский военный портал Task&Purpose, это плановая ротация около 6000 солдат США в рамках операции Atlantic Resolve («Атлантическая решимость»). США и НАТО проводят ее с 2014 года.

Американских военных отправляют на девять месяцев служить в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и странах Балтии.

В среднем в каждой бригаде армии США около 3-5 тысяч солдат.

По данным Task&Purpose, в направляющейся в Европу 3-й бронетанковой бригаде 1-й пехотной дивизии около 3500 военнослужащих.

Опасения сокращения войск США в Европе

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом в СМИ стали появляться статьи о сокращении американского контингента в Европе.

В марте 2025 года шведская газета Expressen написала, что США уведомили союзников по НАТО о планах прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе.

Тогда же британская The Daily Telegraph сообщила, что Трамп может вывести американские войска из Германии.

В апреле США объявили о выводе войск с польского военного аэродрома Ясёнка близ Жешува, являющегося ключевым логистическим узлом для западной военной помощи Украине.

При этом еще в феврале польский президент Анджей Дуда после общения с Дональдом Трампом заявил, что США не выведут американские войска из Польши и даже могут усилить воинский контингент в этой стране.

По данным Европейского командования вооруженных сил США (Eucom), в Европе дислоцируются около 78 000 американских солдат, в том числе около 37 тысяч в Германии.