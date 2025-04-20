«Дорожное движение - зеркало общества!» В какой европейской стране самые худшие водители?

Дорожное движение - зеркало общества

Эксперт в области дорожной безопасности Оскар Ирбитис признает: «Я всегда говорил: ситуация на дорогах - яркое отражение общества. Люди нервные, напряженные. Сейчас мы не можем сказать, что в мире царит социальная и политическая стабильность. И на этом фоне увеличивается число ДТП по всему миру. Есть моменты, когда общество собирается и все в порядке, но, когда возникают экономические проблемы - растет и число аварий».

В Латвии подобные колебания числа ДТП наблюдаются постоянно. В прошлом году было зафиксировано около 100 погибших, а в этом году эта цифра уже превысила 110. Расследования продолжаются, поэтому число еще может измениться - как сократиться, так и вырасти.

Подход Норвегии - контроль, а не только штрафы

Сейчас в Латвии на миллион жителей приходится 68 погибших, тогда как в Норвегии - всего 16.

«Это абсолютный рекорд. Ни одной стране не удалось достичь столь низкого уровня смертности, как Норвегии. Их опыт действительно стоит изучить», - считает Ирбитис.

«Главные дороги, перекрестки, там установлено видеонаблюдение, они не так много используют радары, чтобы штрафовать, они используют эту систему видеонаблюдения для того, чтобы идентифицировать потенциально опасных водителей, которые едут нестабильно, едут слишком медленно, слишком быстро или совершают какие-то глупости на дороге. И полиция может отреагировать очень быстро, чтобы проверить вашу проблему», - описывает эксперт подход Норвегии.