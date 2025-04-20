«Дорожное движение - зеркало общества!» В какой европейской стране самые худшие водители?

Новое исследование, раскрывающее, в каких странах самые опасные водители, вызвало обеспокоенность по всей Европе - и его результаты далеко не утешительны, пишет rus.tvnet.lv.
Исследование: Латвия, Австрия и Греция - в числе стран ЕС с «самыми плохими водителями»
Латвия, Австрия и Греция занимают лидирующие позиции в списке стран с «самыми плохими водителями» в Евросоюзе, потому что в этих странах особенно высоко число пьяных водителей, часто за рулем используются мобильные телефоны, превышается скорость, игнорируется использование ремней безопасности.
Латвия занимает незавидное первое место в ЕС по безответственным привычкам вождения. В стране на миллион жителей - 75 погибших, что гораздо выше среднеевропейского показателя. Кроме того, в Латвии по-прежнему особенно распространено использование мобильного телефона во время вождения, что вызывает серьезные опасения.
Исследование, проведенное компанией Vignetteswitzerland, занимающейся системой дорожных сборов, анализировало шесть поведенческих показателей: уровень смертности, вождение в состоянии алкогольного опьянения, превышение скорости, вождение в сонном состоянии, использование телефонов и неиспользование ремней безопасности. Латвия по всем категориям стабильно находится в числе стран с худшими показателями.
Австрия и Греция - на втором и третьем месте
Австрия оказалась на втором месте, так как чуть более, чем каждый пятый водитель (22,1%) признались, что управляли автомобилем после употребления алкоголя. В Греции 28% водителей не пользуются ремнями безопасности - это самый высокий показатель в ЕС.
Однако и в Финляндии и Люксембурге констатированы тревожные данные. В Финляндии более 40% водителей разговаривают по телефону во время движения, а в Люксембурге почти четыре из десяти водителей признали, что управляли автомобилем после употребления алкоголя.
Дорожное движение - зеркало общества
Эксперт в области дорожной безопасности Оскар Ирбитис признает: «Я всегда говорил: ситуация на дорогах - яркое отражение общества. Люди нервные, напряженные. Сейчас мы не можем сказать, что в мире царит социальная и политическая стабильность. И на этом фоне увеличивается число ДТП по всему миру. Есть моменты, когда общество собирается и все в порядке, но, когда возникают экономические проблемы - растет и число аварий».
В Латвии подобные колебания числа ДТП наблюдаются постоянно. В прошлом году было зафиксировано около 100 погибших, а в этом году эта цифра уже превысила 110. Расследования продолжаются, поэтому число еще может измениться - как сократиться, так и вырасти.
Подход Норвегии - контроль, а не только штрафы
Сейчас в Латвии на миллион жителей приходится 68 погибших, тогда как в Норвегии - всего 16.
«Это абсолютный рекорд. Ни одной стране не удалось достичь столь низкого уровня смертности, как Норвегии. Их опыт действительно стоит изучить», - считает Ирбитис.
«Главные дороги, перекрестки, там установлено видеонаблюдение, они не так много используют радары, чтобы штрафовать, они используют эту систему видеонаблюдения для того, чтобы идентифицировать потенциально опасных водителей, которые едут нестабильно, едут слишком медленно, слишком быстро или совершают какие-то глупости на дороге. И полиция может отреагировать очень быстро, чтобы проверить вашу проблему», - описывает эксперт подход Норвегии.
По его словам, «этот подход дал фантастические результаты, и мы видим, что Норвегия сейчас в плане безопасности движения самая безопасная страна в мире, несмотря на то, что у норвежцев одни из самых опасных дорог». Там скалы, горы, серпантин и все остальное, в том числе много снега, льда, очень сильные осадки и ветер.
Стратегия Эстонии - живая сила
Эстония выбрала подход, отличный от Латвии и Литвы. Если в Латвии больше полагаются на автоматизированные средства контроля, то в Эстонии поддерживают присутствие живой полиции на дорогах.
Эстонцы считают, что электронные устройства уже исчерпали свои ресурсы, и теперь необходимо больше фокусироваться на присутствии полиции, которая может обеспечить куда более разносторонний и эффективный контроль за движением, указывает эксперт.
Преступная самонадеянность - одна из самых больших проблем
Эта одна из бед - если человека долгое время не останавливали, он начинает искать границы. Один раз превышает скорость, второй, не поймали - все в порядке. И тогда еще... И если не повезло - то полиция наконец ловит. Это момент, когда человек задумывается, комментирует Ирбитис.
Однако, к сожалению, есть и вторая категория - те, кто находит свои границы только после аварии, нередко летальной. «В лусшем случае это выезд в канаву без пострадавших. Народ говорит: маленькая авария - вакцина против большой. Только после нее человек начинает осознавать риски».
«Если контроля недостаточно, появляется так называемая преступная самонадеянность - одна из главных причин аварий. Она приводит к превышению скорости, опасным обгонам или езде по встречной полосе», - отмечает эксперт.
По словам Ирбитиса, в этом году в Латвии будет проведено новое исследование с привлечением специалистов различных сфер. Его цель - проанализировать опасные маневры обгона и искать решения. Планируется использовать и дроны, чтобы установить наиболее опасные места и оценить, где необходимы улучшения.