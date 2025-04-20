Готовим зонтики В понедельник ожидаются кратковременные дожди

Ночью с воскресенья на понедельник будет облачно с прояснениями. Ожидаются ливни, местами сильные.

В юго-восточной части страны возможны грозе. В отдельных регионах туман.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на северном побережье северо-восточный и восточный до 9 м/с, порывами до 13 м/с.

Температура воздуха в ночь на понедельник от 5 до 10 градусов тепла.

Днем в понедельник переменная облачность, местами кратковременные дожди, к вечеру вероятность осадков снизится. На побережье в отдельных местах туман.

Ветер переменных направлений 2-7 м/с, на северном побережье до полудня северо-восточный и восточный, порывами до 12 м/с.

Температура воздуха в понедельник днем 11-19 градусов, на побережье 5-10 градусов тепла.