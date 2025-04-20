«Киев, Россия»: МИД Украины потребовал извинений от Fox News

«Если это была ошибка, а не преднамеренное политическое заявление, должны быть извинения и расследование, чтобы выяснить, кто допустил ошибку», - написал он.

Fox News подписал титр «Киев, Россия»

Ранее Fox News показывал кадры пасхальных служб по всему миру.

Сначала богослужение Православной церкви Украины в Свято-Михайловском Златоверхом соборе подписали как происходившее в украинском Киеве.

Канал также трансировал богослужение в храме Христа Спасителя в Москве, которое вел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На службе присутствовал президент РФ Владимир Путин.

Одновременно с этой трансляцией в правом верхнем углу экрана были продемонстрированы кадры с богослужения в Украине. Теперь титр был подписан: «Киев, Россия».

Скриншот эфира привело 20 апреля на своем сайте издание «Украинская правда». По его данным, надпись «оставалась на экране в течение длительного времени».

Представители канала пока не прокомментировали инцидент.

Зеленский: стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на РФ

«Стоит транслировать не службы из Москвы, а давить на Москву, чтобы они действительно пошли на полное прекращение огня и сохранили его минимум на 30 дней после Пасхи, чтобы дать шанс дипломатии», - 20 апреля написал в Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

«Спасибо всем СМИ, подкастерам, блогерам, каждому и каждой, кто распространяет правду о происходящем», - добавил он.

Президент Украины обвинил Россию в несоблюдении перемирия

Украинский лидер ранее обвинил российские войска в несоблюдении объявленного накануне пасхального перемирия. По утверждению Зеленского, вечером 19 апреля Вооруженные силы Украины зафиксировали 387 российских обстрелов и 19 штурмовых действий.

Путин ранее объявил перемирие на Пасху с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. В этот 30-часовой период российским войскам приказано остановить все боевые действия, сообщила пресс-служба Кремля.