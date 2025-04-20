СМИ Евросоюз наращивает инвестиции в производство оружия в Украине

Украина активизирует производство артиллерии на фоне опасений относительно сокращения поддержки со стороны США, сообщила The Washington Post.
Украина наращивает производство артиллерии на фоне опасений относительно сокращения поддержки со стороны США.
Европейские союзники Киева напрямую инвестируют в гаубицы украинского производства, передала в субботу, 19 апреля, газета The Washington Post (WP).
По ее данным, производство украинской колесной самоходной гаубицы «Богдана» выросло с шести единиц в месяц в 2023 году до более чем 20 в 2025 году в рамках партнерства с европейскими союзниками Украины.
Евросоюз 8 апреля объявил о выделении 1 млрд евро из прибыли от замороженных активов РФ на строительство новых гаубиц.
До конца года ЕС перечислит более 20 млрд евро оборонному сектору Украины, уточнила WP.
«Во-первых, это - дешевле, - отметила представитель ЕС в Киеве Катарина Матернова. - Во-вторых, это - быстрее».
В-третьих, сокращаются транспортные и логистические расходы; в-четвертых, подобный подход способствует росту экономики, констатировала дипломат.
WP: Украина используется как испытательный полигон
Существуют сомнения, сможет ли Европа полностью компенсировать возможное прекращение помощи США, особенно - в области поставок систем противовоздушной обороны, констатировала газета.
По ее данным, в этой связи все большее число стран Европы рассматривает возможность вливания средств напрямую в оборонную промышленность Украины, поскольку оружейные запасы ЕС также иссякают.
Эта стратегия также позволяет странам НАТО использовать Украину в качестве испытательного полигона для разработки вооружений, к пример беспилотников, констатировал европейский источник издания.
WP посетила полигон на западе Украины, где испытываются гаубицы «Богдана».
Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина добилась «огромных успехов» в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.
По его словам, более 85 процентов комплектующих для «Богданы» производятся в Украине, к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.
Зеленский: Более 40% оружия на фронте произведено в Украине
Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что Украина задействует на фронте более 40% оружия собственного производства.
В июле прошлого года Зеленский сообщил об успехах в разработке и выпуске собственных дальнобойных ракет.
«Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров», - заявлял украинский лидер.
В феврале министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин заявил, что за период полномасштабного вторжения РФ возможности украинской оборонной промышленности выросли в 35 раз - с 1 до 35 млрд долларов (с 879 млн до 30 млрд евро).