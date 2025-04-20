СМИ Евросоюз наращивает инвестиции в производство оружия в Украине

Директор Агентства оборонных закупок Арсен Жумадилов считает, что Украина добилась «огромных успехов» в производстве оружия калибров, совместимых с системами НАТО.

По его словам, более 85 процентов комплектующих для «Богданы» производятся в Украине, к концу года эта цифра должна вырасти до 95 процентов.

Зеленский: Более 40% оружия на фронте произведено в Украине

Украинский президент Владимир Зеленский 16 апреля заявил, что Украина задействует на фронте более 40% оружия собственного производства.

В июле прошлого года Зеленский сообщил об успехах в разработке и выпуске собственных дальнобойных ракет.

«Наша ракетная программа имеет хорошую динамику, и хотя это тяжелая задача, но постепенно мы приближаемся к возможности применять свои ракеты, а не только полагаться на ракеты в поставках от партнеров», - заявлял украинский лидер.