Водитель не смог провезти из Эстонии в Россию дорогостоящее вино

Семь бутылок французского вина пытался провезти в тайнике водитель транспортного средства международной перевозки через погранпункт Куничина Гора из Эстонии в Россию, сообщила российская таможенная служба, пишет Rus.ERR.
Водитель грузовика с прицепом сообщил сотрудникам таможни об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию, и пассажирскую таможенную декларацию не подавал, однако при досмотре таможенники увидели в полуприцепе автомобиля нехарактерные затемнения.
В результате дальнейшего досмотра в заднем защитном бампере полуприцепа-тента инспекторы обнаружили упакованные в защитную пленку шесть бутылок вина 2016 Clos de Tart Grand Cru Monopole и одну бутылку вина Chateau Lafite Rothschild 2010 Pauillac.
По оценкам, стоимость одной бутылки такого вина превышает 1600 евро.
Водитель сообщил, что знал о противоправности своих действий.