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Водитель не смог провезти из Эстонии в Россию дорогостоящее вино

Нарва. Граница Эстонии и России.
Нарва. Граница Эстонии и России. Фото: Martin Pedaja

Семь бутылок французского вина пытался провезти в тайнике водитель транспортного средства международной перевозки через погранпункт Куничина Гора из Эстонии в Россию, сообщила российская таможенная служба, пишет Rus.ERR.

Водитель грузовика с прицепом сообщил сотрудникам таможни об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию, и пассажирскую таможенную декларацию не подавал, однако при досмотре таможенники увидели в полуприцепе автомобиля нехарактерные затемнения.

В результате дальнейшего досмотра в заднем защитном бампере полуприцепа-тента инспекторы обнаружили упакованные в защитную пленку шесть бутылок вина 2016 Clos de Tart Grand Cru Monopole и одну бутылку вина Chateau Lafite Rothschild 2010 Pauillac.

По оценкам, стоимость одной бутылки такого вина превышает 1600 евро.

Водитель сообщил, что знал о противоправности своих действий.

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