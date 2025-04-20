Водитель не смог провезти из Эстонии в Россию дорогостоящее вино

Водитель грузовика с прицепом сообщил сотрудникам таможни об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию, и пассажирскую таможенную декларацию не подавал, однако при досмотре таможенники увидели в полуприцепе автомобиля нехарактерные затемнения.