Новая пасхальная тенденция: люди заводят на Пасху кроликов, а потом бросают их

Основательница единственного в стране кроличьего приюта Rõõmsad Hüpped Кати Сульп отмечает, что людей вводят в заблуждение мифы о содержании и питании этих животных: «Чем больше кроликов мы спасали, тем больше становилось понятно, что существует много заблуждений о том, как их содержат и как нужно за ними ухаживать».