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Новая пасхальная тенденция: люди заводят на Пасху кроликов, а потом бросают их

Фото статьи
Фото: Силле Аннук

В Эстонии наблюдается тревожная тенденция: на Пасху люди заводят кроликов, а спустя полгода, осенью, когда дети возвращаются в школу, животных нередко бросают, пишет Rus.ERR со ссылкой на передачу Maahommik. 

Основательница единственного в стране кроличьего приюта Rõõmsad Hüpped Кати Сульп отмечает, что людей вводят в заблуждение мифы о содержании и питании этих животных: «Чем больше кроликов мы спасали, тем больше становилось понятно, что существует много заблуждений о том, как их содержат и как нужно за ними ухаживать».

Кати Сульп и ее партнер Мартин Энн обустроили приют на хуторе, где кролики живут свободно - в вольерах или в доме, поскольку клетки вредны для их физического и психического здоровья.

Сульп также подчеркивает важность сена в рационе кроликов и выступает против подарков в виде животных, особенно детям.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR. 

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