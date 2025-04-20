Китай успешно испытал неядерную водородную бомбу

Китайские ученые провели успешное испытание водородной бомбы без использования ядерных компонентов, пишет «Медуза» со ссылками на South China Morning Post и статью, опубликованную в марте в журнале Journal of Projectiles, Rockets, Missiles and Guidance.
По данным статьи, устройство весом два килограмма привело к образованию огненного шара с температурой выше 1000 градусов Цельсия, который сохранялся более двух секунд - это в 15 раз дольше, чем у взрывов эквивалентной массы тротила, отмечает South China Morning Post.
Взрывное устройство было разработано 705-м научно-исследовательским институтом Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC), которая играет ключевую роль в создании подводного вооружения.
При создании бомбы использовался гидрид магния -серебристый порошок, в котором водород связан на молекулярном уровне и способен храниться в безопасной форме значительно лучше, чем в обычных баллонах под давлением.
Первоначально эта разработка предназначалась для доставки водорода в удаленные районы, где он может использоваться в топливных элементах для выработки экологически чистой энергии и тепла.