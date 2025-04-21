Энели Ефимова в очередной раз побила рекорд Эстонии

На турнире Helsinki Swim Meet она показала время 1.05,86, что стало новым рекордом страны. Предыдущее достижение, также принадлежавшее ей (1.06,08), спортсменка улучшила на 0,22 секунды.

Результат Ефимовой - второй в мировом рейтинге этого сезона

Показанное Ефимовой время является вторым в мировом рейтинге нынешнего сезона. Лучший результат по-прежнему принадлежит итальянке Аните Боттаццо - 1.05,82.

Впервые в карьере Ефимова преодолела стометровку брассом быстрее 1.06. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит американке Лилли Кинг — 1.04,13.

«Боже, я так счастлива!» - передала Федерация плавания Эстонии слова Ефимовой.