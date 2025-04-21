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Энели Ефимова в очередной раз побила рекорд Эстонии

Энели Ефимова.
Энели Ефимова. Фото: Tairo Lutter

Энели Ефимова побила рекорд Эстонии на дистанции 100 метров брассом, выступая на соревнованиях в Хельсинки.

На турнире Helsinki Swim Meet она показала время 1.05,86, что стало новым рекордом страны. Предыдущее достижение, также принадлежавшее ей (1.06,08), спортсменка улучшила на 0,22 секунды.

Результат Ефимовой - второй в мировом рейтинге этого сезона

Показанное Ефимовой время является вторым в мировом рейтинге нынешнего сезона. Лучший результат по-прежнему принадлежит итальянке Аните Боттаццо - 1.05,82.

Впервые в карьере Ефимова преодолела стометровку брассом быстрее 1.06. Мировой рекорд на этой дистанции принадлежит американке Лилли Кинг — 1.04,13.

«Боже, я так счастлива!» - передала Федерация плавания Эстонии слова Ефимовой.

Завтра Ефимова выйдет на старт в заплывах на 50 и 200 метров брассом. На первой дистанции она всего пару недель назад установила лучший результат мирового сезона - 30,12.

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