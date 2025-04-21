Подозрительные операции с банковской картой пожилой женщины привели к конфликту с соцработниками

Беспокойство пожилой женщины по поводу использования ее банковской карты привело к обвинениям с ее стороны в адрес социальных работников и кризису доверия. Хотя обитательнице социального жилья нужна дополнительная поддержка, она не подпускает к себе соцработников.
В одном из социальных домов в Ласнамяэ живет 95-летняя Линда. Несмотря на свой преклонный возраст, она довольно активна: слушает радио, смотрит телевизор, читает газеты и гуляет. Хотя Линда не слишком жалуется на свое здоровье, Тынис, другой житель дома, который на несколько десятков лет моложе ее, ежедневно помогает ей.