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Подозрительные операции с банковской картой пожилой женщины привели к конфликту с соцработниками

Перевод: Павел Соболев
Дружба Тыниса и Линды длится уже около десяти лет. Хотя специалисты службы ухода на дому не против, чтобы Тынис и Линда составляли бы друг другу компанию, соцработники подчеркивают, что им все равно нужно выполнять свою работу.
Дружба Тыниса и Линды длится уже около десяти лет. Хотя специалисты службы ухода на дому не против, чтобы Тынис и Линда составляли бы друг другу компанию, соцработники подчеркивают, что им все равно нужно выполнять свою работу. Фото: Ээро Вабамяги

Беспокойство пожилой женщины по поводу использования ее банковской карты привело к обвинениям с ее стороны в адрес социальных работников и кризису доверия. Хотя обитательнице социального жилья нужна дополнительная поддержка, она не подпускает к себе соцработников.

В одном из социальных домов в Ласнамяэ живет 95-летняя Линда. Несмотря на свой преклонный возраст, она довольно активна: слушает радио, смотрит телевизор, читает газеты и гуляет. Хотя Линда не слишком жалуется на свое здоровье, Тынис, другой житель дома, который на несколько десятков лет моложе ее, ежедневно помогает ей.

Линда и Тынис познакомились в коридоре социального дома около десяти лет назад, когда одинокая женщина искала того, кто мог бы починить ее протекающий кран. Тынис пошел помогать соседке, и они и по сей день поддерживают друг друга. «От меня ты никуда не денешься!» - Линда часто обращается к Тынису и хвалит его за то, как хорошо готовит ее сосед.

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