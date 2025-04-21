Платформа для продажи билетов, созданная эстонцами, покоряет мир: с ее помощью путешествуют десятки миллионов человек

Корни Turnit уходят в 2015 год, когда компания начала разрабатывать билетную информационную систему для принадлежащей семье Осула фирмы Mootor Grupp. Идея принадлежала основателю Turnit Андресу Осула, и первоначальный план был прост: создать лучшую возможную систему продажи билетов для собственных перевозок.

Однако быстро выяснилось, что развитие и обслуживание такой масштабной системы только для одного предприятия было бы слишком затратным. Так появилась мысль масштабировать решение и предлагать его другим перевозчикам. В результате компания начала продавать свою разработанную билетную систему под названием Tsolutions и другим странам Европы. Но это было лишь начало.