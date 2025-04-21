Платформа для продажи билетов, созданная эстонцами, покоряет мир: с ее помощью путешествуют десятки миллионов человек

Тартуская IT-компания Turnit тихо, но уверенно становится очередной историей успеха эстонского технологического экспорта. Изначально созданные для внутреннего рынка системы продажи билетов вышли на международный уровень и теперь используются национальными железнодорожными и автобусными операторами в Швеции, Австралии, Литве, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде других стран.
Корни Turnit уходят в 2015 год, когда компания начала разрабатывать билетную информационную систему для принадлежащей семье Осула фирмы Mootor Grupp. Идея принадлежала основателю Turnit Андресу Осула, и первоначальный план был прост: создать лучшую возможную систему продажи билетов для собственных перевозок.