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Платформа для продажи билетов, созданная эстонцами, покоряет мир: с ее помощью путешествуют десятки миллионов человек

Генеральный директор Turnit Юло Сяре (справа) и директор по маркетингу Михкель Лехтметс в главном офисе компании в Тарту.
Генеральный директор Turnit Юло Сяре (справа) и директор по маркетингу Михкель Лехтметс в главном офисе компании в Тарту. Фото: Postimees / SILLE ANNUK

Тартуская IT-компания Turnit тихо, но уверенно становится очередной историей успеха эстонского технологического экспорта. Изначально созданные для внутреннего рынка системы продажи билетов вышли на международный уровень и теперь используются национальными железнодорожными и автобусными операторами в Швеции, Австралии, Литве, Объединенных Арабских Эмиратах и ряде других стран.

Корни Turnit уходят в 2015 год, когда компания начала разрабатывать билетную информационную систему для принадлежащей семье Осула фирмы Mootor Grupp. Идея принадлежала основателю Turnit Андресу Осула, и первоначальный план был прост: создать лучшую возможную систему продажи билетов для собственных перевозок.

Однако быстро выяснилось, что развитие и обслуживание такой масштабной системы только для одного предприятия было бы слишком затратным. Так появилась мысль масштабировать решение и предлагать его другим перевозчикам. В результате компания начала продавать свою разработанную билетную систему под названием Tsolutions и другим странам Европы. Но это было лишь начало.

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