Эстонский тяжелоатлет повторил национальный рекорд и вошел в десятку лучших на чемпионате Европы

35-летний эстонский спортсмен на чемпионате, проходившем в Кишиневе, поднял на втором подходе в рывке 141 килограммов. В толчке наш силач зафиксировал результат 183 кг, что позволило ему занять седьмое место.

Пент обновил национальный рекорд по сумме двоеборья, подняв в общей сложности 324 кг. Предыдущее достижение, также принадлежащее Пенту, было установлено два года назад на чемпионате мира в Саудовской Аравии и составляло 323 кг (150 + 173).

Чемпионом Европы в этой весовой категории стал немец Рафаэль Фридрих, который поднял в сумме 376 кг. Серебро завоевал молдавский спортсмен Марин Робут с результатом 375 кг, а бронзовая медаль досталась итальянцу Лоренцо Таркуини, который набрал 353 кг.