Хорошая новость для жителей Кейла и Палдиски: Elron уплотняет график движения поездов

Утреннее расписание также будет скорректировано по просьбе жителей в районах остановок в Клоога, Пыллькюла и Лаокюла, что близ Палдиски, передала пресс-служба Elron.

«Запущенное в начале апреля расписание сделало западное направление гораздо более загруженным, чем раньше: из Палдиски и Турба по таллиннскому маршруту поезда отправляются в среднем каждый час, а из Кейла - как правило, не реже чем каждые 20 минут, - пояснила менеджер по маркетингу компании Elron Марийс Адамберг. - На экспресс-поезде поездка из Палдиски в Таллинн займет 44 минуты вместо 55 минут, а из Кейла в Таллинн - 29 минут. С запуском расписания количество отправлений между крупными центрами увеличится как в будние, так и в выходные дни».

Из Палдиски в Таллинн по будням будет отправляться 19 рейсов вместо 15, из Турба в Таллинн количество рейсов увеличится до 16 вместо 15.

«При изменении расписания с 1 апреля первое отправление было перенесено на полчаса позже, что вызвало обеспокоенные отзывы жителей района Турба. Поэтому мы перенесли первый поезд на более раннее утро и добавили дополнительный скоростной поезд Турба-Таллинн, в результате чего число отправлений Турба-Таллинн в будние дни достигло 17, что позволяет лучше удовлетворить потребности людей в том, чтобы добраться до работы и школы», - отметила Адамберг.

Изменения в расписании, которые вступают в силу с 21 апреля, также изменят места остановок утренних поездов Палдиски-Таллинн.