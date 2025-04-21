РАЙНЕР САКС Чего на самом деле добилась Россия под видом объявления ею пасхального перемирия?

Можно сказать, что активность атак российской армии снизилась, однако режим прекращения огня не вступил в силу. Российская армия попыталась тактически воспользоваться остановкой действий украинских сил, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Президент Украины и Главнокомандующий ВСУ вчера выступили с рядом заявлений относительно продолжающихся атак российской армии на украинские позиции. В сообщениях с линии фронта в основном описываются артиллерийские атаки и атаки беспилотников, однако в некоторых местах российские подразделения также пытались продвинуться вперед. Можно сказать, что активность атак российской армии снизилась, однако режим прекращения огня не вступил в силу.
В тактическом плане российская армия попыталась использовать остановку украинских войск для организации логистики. Как ежедневно наблюдалось в течение последнего года войны, российская армия испытывает большие трудности с доставкой тяжелой техники и других транспортных средств на линию фронта.
Поэтому для быстрой транспортировки этой военной техники и использовалась тишина. Кроме того, у российской армии возникли проблемы с форсированием рек на нескольких фронтах, поскольку украинская армия фактически уничтожила мобильные понтонные мосты противника. Сейчас в этих местах начались срочные работы по возведению понтонных мостов.
Таким образом, можно сказать, что в тактическом плане российская армия использует прекращение огня в первую очередь для создания условий для нового наступления после окончания режима остановки огня. В то же время атаки беспилотников продолжали нарушать логистику украинской армии. Можно предположить, что в ближайшие дни украинским подразделениям будет гораздо сложнее отражать наступление российской армии, чем прежде.
Представитель Кремля заявил, что президент России не намерен продлевать режим прекращения огня. Президент Украины заявил, что готов последовать примеру России, то есть соблюдать режим прекращения огня со своей стороны, если Россия сделает это в одностороннем порядке.
Реакция из США пока скудная, по-видимому, из-за праздников. Президент Трамп кратко заявил, что он все еще надеется достичь соглашения о прекращении огня на следующей неделе. Другими словами, президент показал, что он не будет наивно воспринимать односторонние действия президента России.
В период действия режима прекращения огня, объявленного президентом России, атак со стороны иранских беспилотников и ракет не было. Украинский президент умело воспользовался этой ситуацией и заявил СМИ, что предложит продлить режим прекращения огня в области авиаударов на следующие 30 дней. К настоящему моменту стало ясно, что Россия больше не играет в игру в вопросе продления режима прекращения огня.
Военнопленные, возвращения которых Россия хочет особенно сильно
Заместитель главы военной разведки Украины Андрей Юсов рассказал, какую категорию военнопленных Россия хочет вернуть в первую очередь. По словам Юсова, приоритетная группа - бывшие бойцы «Вагнера». Юсов далее упоминает, что Россия пытается вернуть солдат и членов спеслужб из определенных российских регионов.
Естественно, что первоочередной задачей России является как можно более быстрый контроль над всеми сотрудниками силовых структур и полиции, попавшими в руки украинцев. Что касается регионов, то, по словам Юсова, некоторые местные лидеры особенно активны в возвращении своих людей. Судя по тому, что до сих пор появлялось в СМИ, известно, что чеченский лидер ведет активную деятельность, но вполне вероятно, что и несколько других региональных лидеров работают над достижением этой цели без особой шумихи.
За последние недели украинская армия опубликовала несколько рассказов, полученных от пленных российских солдат, об их службе. Все признают, что основным мотивом вступления в армию является необходимость заработать деньги, чтобы избежать увязания в долгах. В некоторых случаях мотивом также является желание избежать тюремного заключения из-за судимости.
В искренности этих показаний можно отчасти усомниться, однако политика российского государства по постоянному повышению выплат рекрутам в целом подтверждает слова военнопленных. Все пленные солдаты подтверждают, что их военная подготовка длилась менее месяца, после чего их сразу отправляли на фронт.
Конечно, есть и контрактники, прошедшие основательную подготовку, но в целом можно быть уверенным, что в настоящее время российское командование как можно быстрее направляет большую часть новых резервов, имеющихся в наличии, на украинские фронты.
Сегодня утром из Николаева, Херсона и Черкасс поступили сообщения о новых авиаударах российской армии. Первоначальные сообщения указывали, что в атаках использовались иранские беспилотники.
О положении на фронтах
Активность российской армии на фронтах в этом году была ниже обычной. В то же время на разных направлениях продолжались наступательные действия. Однако интенсивность предпринятого наступления была, безусловно, ниже, чем в предыдущие дни, и использовалось меньше бронетехники и артиллерии. Однако этот факт может быть также обусловлен очень большими потерями, понесенными за последние две недели. Больше всего снизилась активность тактической авиации.
На направлении Курск/Сумы/Белгород атаки российской армии продолжались по той же схеме, что и в предыдущие дни. Ситуация не изменилась.
Российские части бездействовали на Харьковском направлении, но такие дни в этом регионе не редкость.
Активность российской армии на направлении Купянска была весьма слабой, тогда как на направлении города Лиман продолжались активные наступательные действия, как и в предыдущие дни. На направлении Северска продолжались обычные позиционные бои, и особого затишья не наблюдалось.
В Бахмутском районе атаки российской армии имели место в некоторых точках вокруг города Часов Яр, и вчерашний день ничем не отличался от предыдущих дней. Такая же оценка применима и к городским боям в Торецке и окрестных селах. Изменений в дислокации войск нет.
Продолжалось весьма активное наступление российской армии в направлении города Покровск. Обстрелы продолжались в обычном темпе к юго-западу от Донецка. На линии фронта изменений нет.
На Южном фронте российские армейские подразделения действовали в направлении населенного пункта Орехов, но в других местах активности не проявляли. Таким образом, вчерашние события на всем Южном фронте ничем не отличаются от событий предыдущих дней.