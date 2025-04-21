РАЙНЕР САКС Чего на самом деле добилась Россия под видом объявления ею пасхального перемирия?

За последние недели украинская армия опубликовала несколько рассказов, полученных от пленных российских солдат, об их службе. Все признают, что основным мотивом вступления в армию является необходимость заработать деньги, чтобы избежать увязания в долгах. В некоторых случаях мотивом также является желание избежать тюремного заключения из-за судимости.

В искренности этих показаний можно отчасти усомниться, однако политика российского государства по постоянному повышению выплат рекрутам в целом подтверждает слова военнопленных. Все пленные солдаты подтверждают, что их военная подготовка длилась менее месяца, после чего их сразу отправляли на фронт.

Конечно, есть и контрактники, прошедшие основательную подготовку, но в целом можно быть уверенным, что в настоящее время российское командование как можно быстрее направляет большую часть новых резервов, имеющихся в наличии, на украинские фронты.

Сегодня утром из Николаева, Херсона и Черкасс поступили сообщения о новых авиаударах российской армии. Первоначальные сообщения указывали, что в атаках использовались иранские беспилотники.

О положении на фронтах