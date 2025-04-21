«Потому что надоело!». Стальнухин идет на выборы с командой, но без партии

В субботу бывший центрист и ныне беспартийный член городского собрания Нарвы Михаил Стальнухин сообщил в соцсетях, что создает для участия в муниципальных выборах собственный список. Партии не могут предложить избирателям ничего хорошего, заявил Стальнухин. Мы опросили членов новой команды Михаила Стальнухина, среди которых есть и опытные политики, о планах по реформированию политической жизни в Нарве.
«Впервые за 25 лет меня не будет в партийных списках. Потому что надоело: обещают одно, делают другое. Я иду с Народным списком Михаила Стальнухина - вне партий, но с совестью», - заявил Стальнухин, исключенный из Центристской партии в 2022 году.