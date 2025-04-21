«Потому что надоело!». Стальнухин идет на выборы с командой, но без партии

В субботу бывший центрист и ныне беспартийный член городского собрания Нарвы Михаил Стальнухин сообщил в соцсетях, что создает для участия в муниципальных выборах собственный список. Партии не могут предложить избирателям ничего хорошего, заявил Стальнухин. Мы опросили членов новой команды Михаила Стальнухина, среди которых есть и опытные политики, о планах по реформированию политической жизни в Нарве.