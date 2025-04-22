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Мать периодически пропадает, о младших детях заботятся старшие: почему и как в Эстонии лишают родительских прав?

Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

Где ребенку будет лучше - жить с родителями дома или быть под опекой местного самоуправления? Это сложный вопрос, на который однако приходится искать ответ, если благополучие ребенка под угрозой. Рассмотрим несколько недавних судебных дел об опеке над детьми. Почему в Эстонии могут ограничить или даже лишить родительских прав и что делать, если на пороге вашего дома оказались соцслужбы?

В распоряжении Rus.Postimees оказалась история матери-одиночки, воспитывающей троих детей. Местное самоуправление пытается через суд лишить ее родительских прав на двоих маленьких детей, поскольку мать, согласно материалам дела, эмоционально нестабильна и применяла физическое насилие в отношении детей.

В интересах защиты детей мы не можем раскрывать детали, однако опишем историю в целом. Из материалов судебного дела следует, что соцработники волости, где проживают мама и дети, работают с этой семьей уже три года. И хотя дети росли в хороших материальных условиях, маме было крайне сложно воспитывать их одной.

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