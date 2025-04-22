Мать периодически пропадает, о младших детях заботятся старшие: почему и как в Эстонии лишают родительских прав?

Где ребенку будет лучше - жить с родителями дома или быть под опекой местного самоуправления? Это сложный вопрос, на который однако приходится искать ответ, если благополучие ребенка под угрозой. Рассмотрим несколько недавних судебных дел об опеке над детьми. Почему в Эстонии могут ограничить или даже лишить родительских прав и что делать, если на пороге вашего дома оказались соцслужбы?