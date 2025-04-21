Российская армия сжигает деревни на окраине Сум – россияне готовятся к штурму

«Если в воздухе слышен свист - значит, ракета упала где-то подальше от дома. Но если взрыв раздается в тишине, я иду в подвал молиться», - рассказал британскому журналисту Андрей Койшенко, который в течение нескольких недель жил с тремя собаками недалеко от линии фронта на севере Украины.

Несмотря на то что Путин в субботу объявил о перемирии, украинцы не видят признаков прекращения весеннего наступления.

После наступления в Курской области Москва направляет всю свою ударную силу на Сумскую область. Последние недели приграничные украинские деревни находятся под постоянным обстрелом. Тысячи людей бежали или были эвакуированы в город Сумы.

Гуманитарные организации в прошлом месяце вывозили из Сумской области с линии фронта около 500 человек в день.

Койшенко жил в селе Новодмитровка, расположенном в восьми километрах от границы с Россией. Сейчас от деревни остались только руины. В прошлый вторник ее покинули последние жители - Койшенко был среди них.

«Они обрушили на нас абсолютно все, что у них было - управляемые авиабомбы, снаряды, дроны», - говорит Койшенко, ранее работавший водителем на хлебозаводе. По его словам, он не раз чудом спасался от смерти. - Я не мог бросить своих собак».