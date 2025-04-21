Российская армия сжигает деревни на окраине Сум – россияне готовятся к штурму

К украинской границе стягиваются десятки тысяч российских солдат, поскольку мирные переговоры - лишь прикрытие для весеннего наступления, пишет The Times.
«Если в воздухе слышен свист - значит, ракета упала где-то подальше от дома. Но если взрыв раздается в тишине, я иду в подвал молиться», - рассказал британскому журналисту Андрей Койшенко, который в течение нескольких недель жил с тремя собаками недалеко от линии фронта на севере Украины.
Несмотря на то что Путин в субботу объявил о перемирии, украинцы не видят признаков прекращения весеннего наступления.
После наступления в Курской области Москва направляет всю свою ударную силу на Сумскую область. Последние недели приграничные украинские деревни находятся под постоянным обстрелом. Тысячи людей бежали или были эвакуированы в город Сумы.
Гуманитарные организации в прошлом месяце вывозили из Сумской области с линии фронта около 500 человек в день.
Койшенко жил в селе Новодмитровка, расположенном в восьми километрах от границы с Россией. Сейчас от деревни остались только руины. В прошлый вторник ее покинули последние жители - Койшенко был среди них.
«Они обрушили на нас абсолютно все, что у них было - управляемые авиабомбы, снаряды, дроны», - говорит Койшенко, ранее работавший водителем на хлебозаводе. По его словам, он не раз чудом спасался от смерти. - Я не мог бросить своих собак».
Мужчина бежал только тогда, когда понял, что оставаясь, у него нет никаких шансов выжить. Чтобы спастись, он оставил машину и проехал 50 километров до города на велосипеде, пишет The Times. «Над деревней кружат дроны, ищут признаки жизни. Все, что дышит или движется - уничтожается».
Помимо своих трех собак, он спас еще троих бездомных псов, которые бежали на поводках рядом с велосипедом всю дорогу. Именно собаки, по его словам, отпугивали мародеров, ходивших по домам. «Мы присматривали друг за другом», - сказал Койшенко британскому журналисту.
«Одна из причин, почему россияне так усердно уничтожают приграничные деревни, может заключаться в необходимости расчистить путь для наступления. Если нет зданий, защищать территорию становится гораздо сложнее, - объяснил The Times исследователь британского оборонного аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI) Ник Рейнолдс. - Это обычная тактика России».
Россия уже пыталась захватить Сумы весной 2022 года, но тогда потерпела неудачу. Город, находящийся в 32 километрах от российской границы, сейчас хорошо укреплен: вокруг расположены минные поля, сеть окопов, а также его защищают природные преграды - леса и возвышенности.
В настоящее время к границе на сумском направлении сосредоточено около 67 000 российских солдат, в том числе две бригады морской пехоты, переброшенные туда с других участков восточного и южного фронта.
После того как российская армия буквально выжгла деревни, она приступила к нападению на сам город Сумы. Сейчас вход в город взяла под контроль Служба безопасности Украины (СБУ), чтобы предотвратить проникновение шпионов и диверсантов на районы, ставшие мишенями атак.
Несмотря на это, жить в самом городе по-прежнему безопаснее, чем в окрестных деревнях, хотя вынужденно эвакуированные люди часто остаются без крова и привычных источников дохода.
Надя Горблюк из деревни Угроды была готова умереть вместе со своими девятью индюками, прежде чем украинские военные насильно вывезли ее, рассказывает The Times.
Когда в 2022 году россияне атаковали Сумы, она пряталась два дня в лесу с индюками. Она уже пережила один обстрел и надеялась, что сможет справиться и во второй раз.
Теперь ее вынудили эвакуироваться. «Я поцеловала каждого из своих индюков на прощание и проплакала всю дорогу до Сум», - рассказала она британскому журналисту.
«Это сельскохозяйственный регион. Людям невероятно тяжело быть в разлуке со своими животными и хозяйствами, - отметил Георгий Михновский, координирующий переселение местных жителей. - Многие думают, что скоро вернутся домой. Я не уверен, что они до конца понимают, что происходит».
Людей, эвакуированных из окружающих деревень, сейчас размещают в университетских аудиториях и общежитиях. Койшенко живет в шестиместной комнате общежития при больнице. Все его пожитки помещаются в две небольшие сумки под кроватью. Его собак временно приняли в приют, где он сам надеется вскоре устроиться на работу.
«Чем больше я вижу, что делают люди, тем больше я начинаю любить животных», - подытожил он.