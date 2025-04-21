Менее чем за сутки Энели Ефимова установила второй национальный рекорд!

Энели стала тринадцатой женщиной в истории, которой удалось проплыть бассейн быстрее 30 секунд. Благодаря новому рекорду она поднялась на десятое место в мировой рейтинговой таблице за всю историю.

Кроме того, эстонка стала первой спортсменкой в этом году, преодолевшей дистанцию за 29 секунд, и еще больше упрочила свое лидерство в мировом рейтинге сезона.

Мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом в длинном бассейне — 29,16 — с 2023 года принадлежит Руте Мейлутите. Напомним, что эта дистанция впервые войдет в программу Олимпийских игр в 2028 году в Лос-Анджелесе.

Помимо литовки, быстрее Ефимовой на этой дистанции плавали:

Бенедетта Пилато – 29,30 (2021)

Лилли Кинг – 29,40 (2017)

Цяньтин Тан – 29,51 (2024)

Юлия Ефимова – 29,52 (2013)

Молли Ханнис – 29,71 (2018)

Лара ван Никерк – 29,72 (2022)

Джессика Харди – 29,80 (2009)

Лидия Джейкоби – 29,81 (2023)