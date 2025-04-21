Менее чем за сутки Энели Ефимова установила второй национальный рекорд!

Если на вчерашних соревнованиях в Хельсинки она показала в плавании 100 метров брассом время 1.05,86, то сегодня сумела значительно улучшить свой лучший результат и на дистанции в 50 м. Ефимова преодолела бассейн за 29,89 секунды, побив прежний рекорд, который составлял 30,08.
Энели стала тринадцатой женщиной в истории, которой удалось проплыть бассейн быстрее 30 секунд. Благодаря новому рекорду она поднялась на десятое место в мировой рейтинговой таблице за всю историю.
Кроме того, эстонка стала первой спортсменкой в этом году, преодолевшей дистанцию за 29 секунд, и еще больше упрочила свое лидерство в мировом рейтинге сезона.
Мировой рекорд на дистанции 50 метров брассом в длинном бассейне — 29,16 — с 2023 года принадлежит Руте Мейлутите. Напомним, что эта дистанция впервые войдет в программу Олимпийских игр в 2028 году в Лос-Анджелесе.
Помимо литовки, быстрее Ефимовой на этой дистанции плавали:
Бенедетта Пилато – 29,30 (2021)
Лилли Кинг – 29,40 (2017)
Цяньтин Тан – 29,51 (2024)
Юлия Ефимова – 29,52 (2013)
Молли Ханнис – 29,71 (2018)
Лара ван Никерк – 29,72 (2022)
Джессика Харди – 29,80 (2009)
Лидия Джейкоби – 29,81 (2023)
И тренер Хенри Хейн, и сама Ефимова отмечали, что именно дистанция 50 метров брассом лучше всего подходит лучшей пловчихе Эстонии.