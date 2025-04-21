В спасательные команды поступают новые пожарные автомобили

Спасательный департамент получит в этом году 46 новых современных пожарных автомобилей. Первые уже прибыли в команды, вся партия должна поступить в Эстонию к концу мая.
Всего заказано 46 новых автомобилей, из них 44 направятся в команды, а два - в Академию МВД. Новые автомобили заменят в профессиональных командах более старые, часть будет передана добровольцам, а часть останется в резерве Спасательного департамента.
В общей сложности у департамента 99 основных автомобилей, из которых 18 находятся в резерве на случай, если потребуется замена техники или формирование дополнительных спасательных команд для крупных происшествий.
Эксперт отдела спасательных работ Торми Соэкырв сообщил, что внешне новые автомобили похожи на предыдущие, но изменены как расположение оборудования, так и технические решения.
«Многие инструменты, которые раньше работали на бензине, теперь на аккумуляторах. С точки зрения тушения пожаров большим новшеством стало добавление установки холодной резки ColdCut Cobra, благодаря которой пожары можно тушить, не заходя в здание или горящее помещение, что гораздо безопаснее для спасателей. Также снижается расход воды при тушении, а значит, уменьшается и ущерб от воды внутри здания», - пояснил Соэкырв.
Кроме того, изменено внутреннее устройство кабины, чтобы в ней могли разместиться и более высокие люди. Также в кабине новых автомобилей больше закрытых шкафов, чтобы уменьшить количество незакрепленных предметов.
Пожарный автомобиль построен на базе Scania P450 XT с 12-литровым дизельным двигателем и полностью автоматической коробкой передач Allison. Бак вмещает 2800 литров воды и дополнительно 200 литров пенообразователя. Основной автомобиль оснащен более чем 250 инструментами и средствами для выполнения различных спасательных работ.
Длина, ширина и высота автомобилей соответствуют размерам гаражей спасательных команд, то есть такие же, как у предыдущих автомобилей. Привод в стандартной конфигурации - задний, но при необходимости включается полный привод, что обеспечивает лучшую проходимость и возможность реагировать на лесные и ландшафтные пожары.
На данный момент в Эстонию прибыло 34 автомобиля, и 12 из них уже переданы Спасательному департаменту. Новые машины смогут выезжать на вызовы только после постановки на учет в дорожном регистре и обучения команд. Новые автомобили уже используются в командах Кесклинн (2 машины), Нарвы, Силламяэ и Кохтла-Ярве.
Новые автомобили распределяются следующим образом:
Пыхьяский спасательный центр (9): Кесклинн - 2, Нымме - 2 , Лиллекюла - 2, Кейла, Кехра, Ласнамяэ.
Лыунаский спасательный центр (13): Тарту - 2, Аннелинна, Вильянди, Выру, Валга, Пылтсамаа, Элва, Пылва, Йыгева, Тырва, Сууре-Яани, Отепя.
Ляэнеский спасательный центр (13): Пярну - 2, Курессааре, Хаапсалу, Рапла, Пайде, Кохила, Мярьямаа, Тюри, Ристи, Кярдла, Пярну-Яагупи, Лихула.
Идаский спасательный центр (9): Нарва, Йыхви, Кохтла-Ярве, Раквере, Силламяэ, Кивиыли, Тапа, Вяйке-Маарья, Иисаку.
Новые спасательные автомобили стоят в общей сложности более 23 млн евро, их приобретение частично финансируется Европейским союзом.