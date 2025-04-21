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Продававший через Facebook товар житель Эстонии потерял более 14 000 евро

Объявления о продаже на платформе Facebook Marketplace. Иллюстративное фото.
Объявления о продаже на платформе Facebook Marketplace. Иллюстративное фото. Фото: Erakogu

Ляэнеская префектура сообщила, что 7 апреля одному из продавцов товара на платформе Facebook Marketplace было направлено предложение купить у него выставленные на продажу предметы. Также было отправлено электронное письмо со ссылкой на поддельную страницу курьерской службы DPD для оплаты товаров и заказа курьерской доставки.

После перехода по ссылке потерпевшему следовало войти в интернет-банк, где он авторизовался с помощью Smart-ID.

Позже потерпевший обнаружил, что с его банковского счета было совершено пять переводов на частные банковские счета, зарегистрированные в Литве. Ущерб составляет 14 200 евро.

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