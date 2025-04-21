По словам пресс-секретаря Харьюского окружного суда Вийвики Сиплане, время оглашения приговора будет назначено после завершения судебных прений и заслушивания последнего слова обвиняемых.

С большой долей вероятности, суд первой инстанции примет решение не позднее осени текущего года. У обвиняемых будет возможность обжаловать приговор в окружном суде. Пока решение не вступило в силу, Айвар Петерсон может принимать участие в выборах. Следующие местные выборы пройдут в октябре 2025 года.

Также действует решение суда, по которому он может быть освобожден из под стражи в обмен на залог в 150 000 евро, однако собрать таких денег активисту до сих пор не удалось.

Государственная прокуратура обвиняет граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси в государственной измене (предусмотрено от шести до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение), а Андрея Андронова - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики (предусмотрено от двух до 15 лет лишения свободы).

В феврале прошлого года на заседании Харьюского уездного суда Государственный прокурор Трийну Олев заявила, что помимо участия в деятельности движения Koos Петерсон пытался создать гражданское милитаризированное подразделение.

По ее словам, он подбирал в него людей, которые не доверяют эстонскому государству и имеют разрешение на оружие. Олев утверждает, что Петерсон планировал организовать структуру, похожую на ту, что действовала на Донбассе - официально с гуманитарными целями, но фактически в интересах России.

Андрея Андронова прокуратура обвиняет в том, что он помог организовать поездку Петерсона на оккупированные Россией территории Украины. Кроме того, по версии обвинения, Андронов организовывал выступления Петерсона в российских телепередачах, где тот транслировал выгодные для России позиции.