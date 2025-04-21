Во вторник и среду, 22 и 23 апреля, в Харьюском уездном суде начнутся судебные прения по делу Айво Петерсона, политика и одного из лидеров партии Koos, обвиняющегося в государственной измене. Стороны изложат суду свои окончательные позиции, а прокурор объявит, какое наказание он требует назначить обвиняемым.
По словам пресс-секретаря Харьюского окружного суда Вийвики Сиплане, время оглашения приговора будет назначено после завершения судебных прений и заслушивания последнего слова обвиняемых.
С большой долей вероятности, суд первой инстанции примет решение не позднее осени текущего года. У обвиняемых будет возможность обжаловать приговор в окружном суде. Пока решение не вступило в силу, Айвар Петерсон может принимать участие в выборах. Следующие местные выборы пройдут в октябре 2025 года.
Также действует решение суда, по которому он может быть освобожден из под стражи в обмен на залог в 150 000 евро, однако собрать таких денег активисту до сих пор не удалось.
Государственная прокуратура обвиняет граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси в государственной измене (предусмотрено от шести до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение), а Андрея Андронова - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики (предусмотрено от двух до 15 лет лишения свободы).
В феврале прошлого года на заседании Харьюского уездного суда Государственный прокурор Трийну Олев заявила, что помимо участия в деятельности движения Koos Петерсон пытался создать гражданское милитаризированное подразделение.
По ее словам, он подбирал в него людей, которые не доверяют эстонскому государству и имеют разрешение на оружие. Олев утверждает, что Петерсон планировал организовать структуру, похожую на ту, что действовала на Донбассе - официально с гуманитарными целями, но фактически в интересах России.
Андрея Андронова прокуратура обвиняет в том, что он помог организовать поездку Петерсона на оккупированные Россией территории Украины. Кроме того, по версии обвинения, Андронов организовывал выступления Петерсона в российских телепередачах, где тот транслировал выгодные для России позиции.
Дмитрия Роотси обвиняют в том, что он, присоединившись к движению Koos в июле 2022 года, уже в сентябре того же года установил в России связи с агентами спецслужб Русланом Крыловым и Владимиром Михайловым. Согласно обвинению, Петерсон и Роотси договорились о совместной работе с Крыловым и Михайловым с целью проведения враждебной по отношению к Эстонии информационной деятельности.