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ГАЛЕРЕЯ Группа поддержки Петерсона покинула зал: заседание неожиданно перенесли на конец мая (4)

Во вторник и среду, 22 и 23 апреля, в Харьюском уездном суде должны были начаться судебные прения по делу Айво Петерсона, политика и одного из лидеров партии Koos, обвиняющегося в государственной измене. Однако по просьбе защиты их перенесли на 22 и 23 мая.

Поскольку об этом стало известно лишь в зале, за полчаса до начала заседания у здания Харьюского уездного суда соратники Петерсона организовали пикет в поддержку обвиняемого. 

Поддержать Петерсона пришли в основном пожилые люди. Конфликтных ситуаций не возникло.

Демонстрантов было немного, никаких лозунгов они не скандировали. По их словам, они поддерживают Петерсона, требуют его немедленного освобождения и считают, что заключение этого человека под стражу является политической репрессией.

На плакатах виднелись надписи: «Айво - патриот Эстонии», «Айво - борец за мир», а также статьи из Конституции.

«Перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам», - гласила надпись на одном из плакатов.

Поддержать Петерсона у здания суда пришли несколько десятков человек.
Поддержать Петерсона у здания суда пришли несколько десятков человек. Фото: Konstantin Sednev

После пикета люди направились в зал суда, однако заседание продлилось недолго: его перенесли на 22 и 23 мая, поскольку выяснилось, что адвокат Кристина Исокоски заболела. Судья Катрин Микенберг заявила, что из-за отсутствия защитника продолжить процесс невозможно, в связи с чем заседание отменяется.

Время оглашения приговора назначат после прений

По словам пресс-секретаря Харьюского окружного суда Вийвики Сиплане, время оглашения приговора будет назначено после завершения судебных прений и заслушивания последнего слова обвиняемых.

С большой долей вероятности, суд первой инстанции примет решение не позднее осени текущего года. У обвиняемых будет возможность обжаловать приговор в окружном суде. Пока решение не вступило в силу, Айво Петерсон может принимать участие в выборах. Следующие местные выборы пройдут в октябре 2025 года.

Также действует решение суда, по которому он может быть освобожден из под стражи в обмен на залог в 150 000 евро, однако собрать такие деньги активисту до сих пор не удалось. 

Государственная прокуратура обвиняет граждан Эстонии Айво Петерсона и Дмитрия Роотси в государственной измене (предусмотрено от шести до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение), а Андрея Андронова - в ненасильственных действиях против Эстонской Республики (предусмотрено от двух до 15 лет лишения свободы).

В феврале прошлого года на заседании Харьюского уездного суда Государственный прокурор Трийну Олев заявила, что помимо участия в деятельности движения Koos Петерсон пытался создать гражданское милитаризированное подразделение.

По ее словам, он подбирал в него людей, которые не доверяют эстонскому государству и имеют разрешение на оружие. Олев утверждает, что Петерсон планировал организовать структуру, похожую на ту, что действовала на Донбассе - официально с гуманитарными целями, но фактически в интересах России.

Андрея Андронова прокуратура обвиняет в том, что он помог организовать поездку Петерсона на оккупированные Россией территории Украины. Кроме того, по версии обвинения, Андронов организовывал выступления Петерсона в российских телепередачах, где тот транслировал выгодные для России позиции.

Дмитрия Роотси обвиняют в том, что он, присоединившись к движению Koos в июле 2022 года, уже в сентябре того же года установил в России связи с агентами спецслужб Русланом Крыловым и Владимиром Михайловым. Согласно обвинению, Петерсон и Роотси договорились о совместной работе с Крыловым и Михайловым с целью проведения враждебной по отношению к Эстонии информационной деятельности.

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