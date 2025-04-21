Поскольку об этом стало известно лишь в зале, за полчаса до начала заседания у здания Харьюского уездного суда соратники Петерсона организовали пикет в поддержку обвиняемого.

Поддержать Петерсона пришли в основном пожилые люди. Конфликтных ситуаций не возникло.

Демонстрантов было немного, никаких лозунгов они не скандировали. По их словам, они поддерживают Петерсона, требуют его немедленного освобождения и считают, что заключение этого человека под стражу является политической репрессией.

На плакатах виднелись надписи: «Айво - патриот Эстонии», «Айво - борец за мир», а также статьи из Конституции.

«Перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам», - гласила надпись на одном из плакатов.

Поддержать Петерсона у здания суда пришли несколько десятков человек. Фото: Konstantin Sednev

После пикета люди направились в зал суда, однако заседание продлилось недолго: его перенесли на 22 и 23 мая, поскольку выяснилось, что адвокат Кристина Исокоски заболела. Судья Катрин Микенберг заявила, что из-за отсутствия защитника продолжить процесс невозможно, в связи с чем заседание отменяется.

Время оглашения приговора назначат после прений

По словам пресс-секретаря Харьюского окружного суда Вийвики Сиплане, время оглашения приговора будет назначено после завершения судебных прений и заслушивания последнего слова обвиняемых.