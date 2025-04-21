Правительство хочет отменить одно из требований для получения жилищного кредита

«Это выгодно для обеих сторон: клиент будет экономить время, ему не нужно запрашивать акт оценки, не нужно выполнять [связанные с этим] формальности, не нужно искать оценщика, а банк сможет быстрее, с более высокой автоматизацией и удобнее выносить решения о выдаче кредита», – пояснил премьер-министр Кристен Михал.

«Экспертная оценка и акт оценки содержат информацию об имуществе, которая собрана из регистров. Кроме того, там есть необходимая информация об аналогичных объектах. Иными словами, если мы оцениваем недвижимость в Таллинне, достаточно ли аналогичных сделок в этом здании, в этом районе, чтобы сделать выводы [о стоимости недвижимости] на их основании», - усомнилась глава отдела жилищных кредитов Swedbank Анне Пяргма в том, что у банков достаточно данных для такой оценки

Оценщики недвижимости также критически относятся к этому плану, что, впрочем, неудивительно, поскольку такое изменение означает для них потерю одного из источников дохода.