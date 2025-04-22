ОТ ПОЛИТОЛОГА Индийский вектор европейской политики: ценностное партнерство пока что выглядит проблематичным

Недавно в Нью-Дели прошел ежегодный - и самый крупный в Индии - форум по международным отношениям под названием Raisina Dialogue. Его итоги обсуждает принимавший в нем участие профессор региональных политических исследований Тартуского университета Андрей Макарычев.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
Raisina Dialogue - это индийский аналог конференции имени Леннарта Мери, трехдневный глобальный марафон с участием множества министров, дипломатов, высокопоставленных военных и чиновников, а также экспертов из десятков стран мира. Дискуссии, касающиеся взаимоотношений глобального Юга и Евро-атлантического Запада, проходили на фоне существенного оживления отношений Индии и Европейского cоюза и обсуждения перспектив нового соглашения o свободной торговле между ними, которое ожидается к подписанию до конца текущего года.
Важно отметить, что для индийской дипломатии Европа - не единый политической организм, а конгломерат различных регионов и стран. Среди них заметно выделяется Нордическо-Балтийский регион: показательно, что в последнее время состоялось несколько заседаний Индийско-Балтийско-Скандинавского Делового Совещания, определявшего направления экономического взаимно выгодного сотрудничества.
Конечно, большинство дискуссий на форуме Raisina Dialogue вращалось вокруг крупнейших международных игроков, включая США, Китай и Россию. Но в то же время нельзя было не заметить подчеркнутое внимание организаторов к таким малым странам, как, например, Мальдивы, Люксембург и государства Балтии.
Это - знак того, что Индия не хочет видеть будущее мировое устройство как новый «концерт великих держав», поскольку такая перспектива обрекает ее на сложные отношения с гегемонами, часто склонными к ревизии международного порядка. Для Индии малые страны важны как наиболее последовательные сторонники сохранения статус-кво на основе международного права, защищающего само их существование.
Двойственная позиция в отношении агрессии
Однако при этом сама Индия занимает двойственную позицию в отношении крупнейшего нарушения международного права за последние десятилетия, совершенного Россией, развязавшей войну против Украины. С одной стороны, Индия признает (по крайней мере, не отрицает) факт вторжения, но с другой стороны предпочитает называть его «конфликтом», как бы деля ответственность между агрессором и его жертвой.
Более того, Индия продолжает тесно сотрудничать с Россией, прикрываясь лозунгами о «нейтралитете» и «невовлеченности». На вопрос украинской участницы о том, как торговое сближение ЕС и Индии увязывается с принципиальным нежеланием последней даже обсуждать экономические санкции против России, индийский панелист ответил примерно так: Евросоюз знает о нашей позиции, и это не препятствие для наших отношений.
Конечно, голос Украины был слышен на Raisina Dialogue, но при этом в Дели можно увидеть броские плакаты с портретами Путина и премьер-министра Моди, сопровождающимися характерной надписью «Индия и Россия: плечом к плечу» (с переводом на русский язык). Представляется, что такая политическая семиотика весьма далека от любого понимания нейтральности и равноудаленности.
Именно поэтому мне кажется проблематичным говорить о ценностном партнерстве между ЕС и Индией. Скорее, речь может идти об адаптации обеих сторон к существенным трансформациям в раскладе сил в мире, в котором Европе больше не гарантирована военная защита со стороны США, а Индия готовится к перспективе грядущего конфликта с Китаем и для этого нуждается в Западе, которому одновременно припоминается его колониальное прошлое.
Колониальное настоящее России при этом последовательно игнорируется. Показательно в этой связи, что китайский фактор стал частью отношений между Нью-Дели и Брюсселем: по словам одной из индийских участниц, индийское правительство согласилось на более тесное взаимодействие с ЕС только после того, как увидело, что европейцы готовы внести свой вклад в экономическое сдерживание Китая.
Европу считают слишком морализаторской
Из этих слов можно сделать вывод о том, что индийская дипломатия претендует на то, чтобы самой устанавливать параметры будущих отношений с Европой, которая часто, кстати сказать, скептически оценивается среди индийских проправительственных экспертов. Кто-то из них считает, что Европа слишком много читает мораль другим странам, кто-то видит в ЕС гигантский бюрократический механизм, а кто-то считает, что Европа сама виновата в своих бедах, отдав после Второй мировой войны собственную безопасность на откуп Америке.
В этом смысле индийские политики находят общий язык скорее с командой венгерского премьера Виктора Орбана, чем с балтийскими партнерами. Не случайно следующее выездное заседание Raisina Dialogue состоится летом - сюрприз, сюрприз - в Будапеште. На это можно посмотреть как на стремление Индии разнообразить свои контакты в Европе, а можно - как на установление более тесных отношений с прокремлевскими режимами среди членов ЕС и НАТО, что точно не способствует консолидации коллективного Запада.
В любом случае Европе приходится перестраивать свою политику и трансформировать свою роль как «нормативной силы» в модель многовекторной дипломатии. Недавний визит Урсулы фон дер Ляйен в Самарканд, придавший новый импульс сотрудничеству ЕС со странами Центральной Азии, тому подтверждение.
Если раньше многовекторность была уделом относительно скромных по своему влиянию в мире постсоветских стран, вынужденных лавировать и маневрировать между различными - и часто конкурирующими друг с другом - полюсами, то теперь сама Европа чувствует себя зажатой между США, Россией и Китаем, и поэтому ищет союзников среди нелиберальной части мира. При таком раскладе от либерализма остается только свободная торговля, что с учетом нынешней тарифной «войны», развязанной администрацией США, уже можно рассматривать как неплохой результат.