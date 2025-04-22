ОТ ПОЛИТОЛОГА Индийский вектор европейской политики: ценностное партнерство пока что выглядит проблематичным

Колониальное настоящее России при этом последовательно игнорируется. Показательно в этой связи, что китайский фактор стал частью отношений между Нью-Дели и Брюсселем: по словам одной из индийских участниц, индийское правительство согласилось на более тесное взаимодействие с ЕС только после того, как увидело, что европейцы готовы внести свой вклад в экономическое сдерживание Китая.

Европу считают слишком морализаторской

Из этих слов можно сделать вывод о том, что индийская дипломатия претендует на то, чтобы самой устанавливать параметры будущих отношений с Европой, которая часто, кстати сказать, скептически оценивается среди индийских проправительственных экспертов. Кто-то из них считает, что Европа слишком много читает мораль другим странам, кто-то видит в ЕС гигантский бюрократический механизм, а кто-то считает, что Европа сама виновата в своих бедах, отдав после Второй мировой войны собственную безопасность на откуп Америке.

В этом смысле индийские политики находят общий язык скорее с командой венгерского премьера Виктора Орбана, чем с балтийскими партнерами. Не случайно следующее выездное заседание Raisina Dialogue состоится летом - сюрприз, сюрприз - в Будапеште. На это можно посмотреть как на стремление Индии разнообразить свои контакты в Европе, а можно - как на установление более тесных отношений с прокремлевскими режимами среди членов ЕС и НАТО, что точно не способствует консолидации коллективного Запада.

В любом случае Европе приходится перестраивать свою политику и трансформировать свою роль как «нормативной силы» в модель многовекторной дипломатии. Недавний визит Урсулы фон дер Ляйен в Самарканд, придавший новый импульс сотрудничеству ЕС со странами Центральной Азии, тому подтверждение.