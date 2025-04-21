СХЕМЫ ДВИЖЕНИЯ В Ласнамяэ изменится несколько автобусных маршрутов

«Произошедшие осенью изменения в сети общественного транспорта Ласнамяэ вызвали много эмоций, а также много отзывов жителей - как хороших, так и не очень. Над последними мы активно работали и после длительных переговоров с Таллиннским департаментом транспорта нам удалось достичь ряда компромиссов», - заявила старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

По словам старейшины, вступающие в силу с 1 июня изменения призваны устранить основные недочеты, возникшие в результате отмены маршрута № 65 и изменения маршрута № 49.

Маршрут № 29 будет направлен из района Тондираба в район улиц Катлери, Паазику и Меэлику. Свой путь автобус начнет с улиц Хобуяама и Лайкмаа, следуя далее по улице Гонсиори до Лаагна-теэ и через мост Варраку на улицы Варраку и Лийкури. Далее автобус свернет на Смуули-теэ и продолжит свой обычный маршрут по Нарвскому шоссе в направлении дома по уходу Иру. Таким образом, у жителей улиц Катлери, Паазику и Меэлику появится соединение с остановкой «Лаагна», с которой через бульвар Саарепийга можно легко добраться до медицинского центра Medicum. Изменения маршрута № 29 не слишком повлияют на обслуживание пассажиров на Нарвском шоссе, так как нынешний маршрут № 29 в значительной степени покрыт на этом отрезке автобусными линиями № 60 и 63.

Маршрут № 29. Фото: Управа района Ласнамяэ

Маршрут № 31 будет проходить через Тяхесаю-теэ. Остальная часть маршрута останется без изменений, нововведение затронет лишь отрезок между улицей Варраку и Мустакиви-теэ. В результате изменения участок пути, ныне проходящий по Лаагна-теэ, будет заменен на Тяхесаю-теэ. Остановок «Таэвакиви» в обоих направлениях и «Сабатяхэ» по направлению в центр города больше не будет. Будут добавлены остановки «Тяхесаю-теэ» и «Лендтяхе» в обоих направлениях. Изменение позволит удобнее добираться до ледового холла Тондираба как с одного, так и с другого конца Ласнамяэ, что немаловажно, так как в холле ежедневно тренируются сотни детей. Также улучшится сообщение с самым большим парком района (Тондираба) и активно развивающейся торгово-развлекательной зоной Тяхесаю Сити.

Маршрут № 31. Фото: Маршрут № 29

Автобус № 48 будет вместо улицы Куули следовать по улице Пунане. Остановка «Куули» исчезнет в обоих направлениях, но появятся дополнительные остановки «Пикри», «Пинна» и «Сыямяэ раба» в обоих направлениях. Следование по улице Пунане улучшит сообщение жителей Ласнамяэ с объектами на пути следования маршрута автобуса № 48, включая школы, медицинские учреждения, кладбища, ботанический сад и телебашню.