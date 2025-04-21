Папа Франциск: латиноамериканец, изменивший Ватикан и Католическую церковь

А год спустя он отправился в амбициозную одиссею по четырем странам и двум континентам с остановками в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и Сингапуре.

Хорхе Марио Бергольо вступил на престол Святого Петра, решив изменить Ватикан.

Найдутся те, кто предпочел бы более либерального лидера, а критики укажут на его очевидную неспособность действенно противостоять сексуальному насилию в Церкви.

Но он изменил многое.

Он назначил более 140 кардиналов из неевропейских стран и завещал своему преемнику церковь, которая имеет гораздо более глобальные взгляды, чем та, которую он унаследовал.

И, чтобы показать пример, он был папой без излишеств, который решил жить не в Апостольском дворце Ватикана с Сикстинской капеллой, а в современном доме по соседству (который папа Иоанн Павел II построил в качестве гостевого дома).

Он считал, что все остальное было бы суетой. «Посмотрите на павлина, - говорил он, - он прекрасен, если смотреть на него спереди. Но если вы посмотрите на него сзади, то обнаружите истину».

Он также надеялся, что ему удастся встряхнуть сам институт, укрепить историческую миссию Церкви, преодолев внутренние распри, сосредоточившись на бедных и вернув Церковь народу.