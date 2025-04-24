Спустя пятнадцать месяцев после начала войны наступает переломный момент. Украина начинает действовать более самостоятельно, отвергает призывы США к осторожности и стремится наносить решительные удары. Внутренние разногласия и соперничество в украинском руководстве угрожают срыву нового контрнаступления.

Тайная роль США в войне в Украине: как разведка и точечные удары изменили ход войны

Подробная аналитическая статья The New York Times показывает, что Америка была вовлечена в российско-украинскую войну гораздо глубже и масштабнее, чем считалось ранее. Журналистское расследование основано на 300 интервью с разведчиками, военными и высокопоставленными чиновниками из девяти стран, включая Эстонию.

В статье рассказывается о рисках, которые США в действительности брали на себя, а также о том, как были организованы удары по российской военной инфраструктуре. Это позволило украинцам использовать спутниковую разведку США, перехват радиосвязи и другие разведывательные данные для проведения высокоточных ударов ракетами HIMARS по российским целям. Это дало Украине заметное тактическое преимущество в первый год войны.

В то же время внутренние противоречия в Вооруженных силах Украины помешали успеху контрнаступления 2023 года, поскольку стратегические предпочтения конкурирующих командиров привели к неэффективному использованию ресурсов и потере инициативы.

Rus.Postimees публикует перевод статьи The New York Times по частям, в течение четырех дней.