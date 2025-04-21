Нетрезвая женщина устроила дебош в больничном отделении экстренной медицины, ее задержала полиция

В субботу полиции на Сааремаа пришлось иметь дело с пьяными людьми, которые нарушали правопорядок и портили имущество.
Так, в субботу в полицию поступило сообщение, что пьяная женщина нарушает общественный порядок в приемном покое отделения неотложной помощи больницы Курессааре.
Полиция задержала 55-летнюю хулиганку и начала дело о правонарушении.
В ночь на 19 апреля в полицию поступил вызов в поселок Лейси, где пьяный 49-летний мужчина разбил стеклянную дверь заведения общественного питания.
Полиция задержала нарушителя порядка и доставила его в арестный дом. В его отношении было возбуждено дело о правонарушении.