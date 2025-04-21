Улицу Айа в Старом городе Таллинна ждут большие перемены

Летняя улица - это временный пространственный эксперимент, в ходе которого уличное пространство будет преобразовано на одно лето. Город обустроит новые пешеходные и рекреационные пространства с городской мебелью, скамейками, настольными и уличными играми, а также предложит различные мероприятия для активного отдыха. На улице появятся зеленые насаждения, цветочные ящики и горшки. Помимо декоративных растений, город высадит на летней улице ягодные кустарники и садовые растения.

Изменения будут способствовать созданию более спокойного и приятного уличного пространства, а также привлекательной атмосферы для горожан всех возрастов.

«Наша цель - сделать улицы Таллинна безопасными и удобными как для восьмилетних, так и для восьмидесятилетних. Потенциальные клиенты, важные для местного бизнеса, приходят тогда, когда уличное пространство привлекает людей всех возрастов разнообразными занятиями», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.

Летняя улица Айа создана в сотрудничестве города Таллинна и местных жителей. Проведенный в прошлом году опрос показал, что жители города хотят видеть на улице Айа больше возможностей отдохнуть и полюбоваться природой, искусством и культурой.

Улица Айа воспринимается как важное связующее звено между кварталом Ротерманни и Старым городом, это привлекательное место для разных групп общества. Многие считают ее чрезмерно ориентированной на автомобили, поэтому пешеходам и велосипедистам неудобно передвигаться по ней.