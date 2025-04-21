Улицу Айа в Старом городе Таллинна ждут большие перемены

Город Таллинн преобразует улицу Айа в зеленое и оживленное общественное пространство, где будут обустроены зоны для отдыха и игр, установлена городская мебель и организовано озеленение.
Летняя улица - это временный пространственный эксперимент, в ходе которого уличное пространство будет преобразовано на одно лето. Город обустроит новые пешеходные и рекреационные пространства с городской мебелью, скамейками, настольными и уличными играми, а также предложит различные мероприятия для активного отдыха. На улице появятся зеленые насаждения, цветочные ящики и горшки. Помимо декоративных растений, город высадит на летней улице ягодные кустарники и садовые растения.
Изменения будут способствовать созданию более спокойного и приятного уличного пространства, а также привлекательной атмосферы для горожан всех возрастов.
«Наша цель - сделать улицы Таллинна безопасными и удобными как для восьмилетних, так и для восьмидесятилетних. Потенциальные клиенты, важные для местного бизнеса, приходят тогда, когда уличное пространство привлекает людей всех возрастов разнообразными занятиями», - сказал вице-мэр Таллинна Пяртель-Пеэтер Пере.
Летняя улица Айа создана в сотрудничестве города Таллинна и местных жителей. Проведенный в прошлом году опрос показал, что жители города хотят видеть на улице Айа больше возможностей отдохнуть и полюбоваться природой, искусством и культурой.
Улица Айа воспринимается как важное связующее звено между кварталом Ротерманни и Старым городом, это привлекательное место для разных групп общества. Многие считают ее чрезмерно ориентированной на автомобили, поэтому пешеходам и велосипедистам неудобно передвигаться по ней.
Что касается концепции летней улицы, 73 процента респондентов предпочли бы, чтобы на улице Айа улучшились возможности передвижения для пешеходов, а также подходы к кафе-ресторанам и террасам. Участники опроса сочли, что летом улица могла бы быть местом встреч, где можно безопасно отдохнуть в зеленой среде и полюбоваться природой, искусством или культурой.
Почти 80 процентов респондентов высказались за то, чтобы на улице были низкие насаждения, а также скамейки и зоны отдыха. Поскольку на этой улице находится несколько спортивных учреждений, участники опроса отметили, что в общественном пространстве можно было бы создать места для игр и занятий спортом.
«Летние пространственные эксперименты на улице Айа дают хорошее представление о том, как пространственное вмешательство может улучшить качество использования улицы. Эксперимент с летней улицей станет основой для проектирования будущих улиц», - сказала дизайнер городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Ханна Веске.
Улица Айа временно станет односторонней от Вана-Виру до парковки по адресу Айа, 7. Пространство улицы будет сужено с помощью цветочных горшков, при этом останется достаточно места для проезда автомобилей и сохранится 12 парковочных мест на летний период.
Планы по изменению улицы Айа будут представлены 23 апреля в 17:30 в школе по интересам Канутиайа. С изменениями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.