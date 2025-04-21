Мечты и реальность: узнайте, какую машину вы можете себе позволить при нынешнем доходе

По данным лизинговой статистики Coop Pank, в первом квартале этого года человек с доходом от 1500 до 2000 евро обычно подавал заявку на лизинг автомобиля стоимостью около 25 500 евро. Однако в итоге в лизинг все же брали транспортное средство на 5000 евро дешевле - средняя стоимость приобретенного в лизинг автомобиля составила 20 600 евро.

За последние пять лет зарплаты среди заявителей на лизинг выросли примерно на треть, и примерно настолько же увеличилась и средняя стоимость приобретаемых в лизинг автомобилей.

Если еще в 2020 году средняя цена составляла 19 700 евро, то в первом квартале этого года - уже 25 500 евро. Машины этой ценовой категории чаще всего хотят приобрести те, чья чистая зарплата начинается от 1500 евро, но по факту лизинг на такие машины оформляют в основном люди с нетто-доходом от 2000 до 2500 евро в месяц.

«Люди с чистым доходом в диапазоне 1500 - 2000 евро в этом году по сравнению с прошлым в среднем изъявляли желание приобрести в лизинг машины на 6000 евро дороже, - говорит руководитель Coop Liising Мартин Ильвес, основываясь на статистике Coop Pank. - Если в 2024 году эта группа покупателей задумывалась о приобретении машины стоимостью примерно 23 800 евро, то в первом квартале этого года их интересуют более дорогие машины - в среднем 29 800 евро. То есть средний желаемый ценовой класс автомобилей вырос примерно на 25 процентов».