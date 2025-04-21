Мечты и реальность: узнайте, какую машину вы можете себе позволить при нынешнем доходе

Является ли пределом ваших мечтаний роскошный автомобиль, на котором можно с ветерком разъезжать по городу? Или вы предпочитаете более рациональный подход, поэтому вам важнее как можно выгоднее добраться из пункта А в пункт Б? Как ни странно, желания жителей Эстонии и их реальные возможности при выборе машины пересекаются куда интереснее, чем можно было бы ожидать.
По данным лизинговой статистики Coop Pank, в первом квартале этого года человек с доходом от 1500 до 2000 евро обычно подавал заявку на лизинг автомобиля стоимостью около 25 500 евро. Однако в итоге в лизинг все же брали транспортное средство на 5000 евро дешевле - средняя стоимость приобретенного в лизинг автомобиля составила 20 600 евро.
За последние пять лет зарплаты среди заявителей на лизинг выросли примерно на треть, и примерно настолько же увеличилась и средняя стоимость приобретаемых в лизинг автомобилей.
Если еще в 2020 году средняя цена составляла 19 700 евро, то в первом квартале этого года - уже 25 500 евро. Машины этой ценовой категории чаще всего хотят приобрести те, чья чистая зарплата начинается от 1500 евро, но по факту лизинг на такие машины оформляют в основном люди с нетто-доходом от 2000 до 2500 евро в месяц.
«Люди с чистым доходом в диапазоне 1500 - 2000 евро в этом году по сравнению с прошлым в среднем изъявляли желание приобрести в лизинг машины на 6000 евро дороже, - говорит руководитель Coop Liising Мартин Ильвес, основываясь на статистике Coop Pank. - Если в 2024 году эта группа покупателей задумывалась о приобретении машины стоимостью примерно 23 800 евро, то в первом квартале этого года их интересуют более дорогие машины - в среднем 29 800 евро. То есть средний желаемый ценовой класс автомобилей вырос примерно на 25 процентов».
Автомобили, стоящие около 30 000 евро, в последние годы также хотели приобрести и люди с чистым доходом более 2000 евро, но реально позволить себе такую покупку могли в основном те, чья ежемесячная нетто-зарплата превышает 3000 евро.
Люди с чистым доходом от 1000 до 1500 евро в этом году не были вынуждены идти на компромиссы при выборе машины: они по-прежнему предпочитают и оформляют лизинг на автомобили стоимостью чуть выше 20 000 евро. При первоначальном взносе 10 процентов, остаточной стоимости в 30 процентов и сроке лизинга пять лет ежемесячный платеж составляет около 250 евро.
Те, чей ежемесячный чистый доход не превышает 1000 евро, в первом квартале этого года интересовались более доступными автомобилями по сравнению с двумя предыдущими годами. Средняя цена машин, которые они указывали в лизинговых заявках, снизилась на 2000 - 3000 евро и составила менее 20 000 евро.
Аналогичное снижение наблюдается и по реально взятым в лизинг транспортным средствам: если в 2023 году их средняя стоимость была 18 900 евро, то в первом квартале этого года - 16 200 евро.
Чаще всего заявку на лизинг в Coop Pank подают люди с чистым месячным доходом свыше 2000 евро - на них приходится 40 процентов заявок. На втором месте - зарабатывающие 1500 - 2000 евро (30 процентов), далее идут получающие 1000 - 1500 евро в месяц (20 процентов). Самую меньшую долю среди заявителей, всего 10 процентов, составляют те, чей доход не превышает 1000 евро.
На протяжении последних пяти лет самой популярной маркой среди клиентов Coop Liising остается Škoda.
В банке добавляют, что не меньшей любовью у покупателей пользуются Volkswagen, Toyota, Volvo и BMW.