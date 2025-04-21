В Италии отменили футбольные матчи из-за смерти папы римского

«В связи с кончиной Его Святейшества Серия А подтверждает, что сегодняшние матчи Серии А и Примаверы 1 были отложены. О дате проведения повторных матчей будет объявлено в ближайшее время», - сказано в заявлении лиги.

Всего на сегодня планировалось четыре матча: «Торино» - «Удинезе», «Кальяри» - «Фиорентина», «Дженоа» - «Лацио» и «Парма» - «Ювентус».

Напомним, что в начале апреля папа римский ненадолго появился на сцене в инвалидном кресле, с дыхательной канюлей в носу. Это его первое появление на публике после пяти недель лечения в больнице.

«Приветствую вас, - сказал он тогда, помахав рукой толпе. - Всем хорошего воскресенья, большое спасибо».

Еще вчера, в день Пасхи, Папа Франциск на короткое время появился на площади Святого Петра, чтобы благословить тысячи собравшихся там верующих. «Братья и сестры, с Пасхой!» - сказал он, и его голос звучал бодро.

Хотя он не служил праздничную мессу, поручив это кардиналу Анджело Комастри, после ее завершения Франциск вышел на балкон над входом в базилику. Толпа встретила его аплодисментами, а военный оркестр заиграл гимны Ватикана и Италии.